岳政華爭議兩分砲成關鍵！統一1：2兄弟 大巨蛋主場苦吞3連敗
統一7-ELEVEn獅今（7）日在台北大巨蛋對戰中信兄弟，獅隊總教練「餅總」林岳平因3局上全壘打吃球爭議，氣到跨欄衝上場抗議，但最終依舊維持原判，岳政華的兩分砲形成比賽的關鍵；此戰獅隊打線疲軟，全場僅擊出3支安打、攻下1分，終場以1：2不敵中信兄弟，於大巨蛋主場苦吞3連敗。
記者路皓惟/綜合報導
獅隊先發古林睿煬前2局壓制兄弟打線，3局上江坤宇擊出球隊首安，接著岳政華在兩出局後，轟出中右外野方向兩分砲，之後球反彈回球場，最終裁判判定是支2分砲，這也讓統一獅總教練林岳平非常不滿，衝進場中跟裁判抗議。
3局下獅隊迅速展開反攻，陳聖平敲出安打，並跑出中職生涯首盜，隨後，陳傑憲擊出右外野穿越安打，幫助獅隊追回1分，但獅隊打線遭兄弟牛棚壓制，最終以1分之差敗陣。
此戰兄弟洋投克迪主投6.1局失1分，被敲3安打，投出7次三振，防禦率降至1.47，拿下第2勝；獅隊古林睿煬先發7局失掉2分，被擊出4支安打，飆出7次三振，但優質先發並未得到打線火力支援，承擔本季第2敗。
作為最晚攻蛋的統一獅，下半季首度在大巨蛋舉辦主場賽事，與中信兄弟3連戰全敗，但票房還是開出紅盤，6日湧入20,091人進場，寫下隊史最佳主場票房，3場合計50,011人進場，商品加票房收入超過5000萬元。