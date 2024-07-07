明道突被拱跳Energy16蹲嚇壞！鬆口曝「183club」合體條件
藝人明道今（7）日出席電影《前途海量》見面首映會，現場湧入200人一起共襄盛舉，許久沒在台灣露面的他，也積極和台下的粉絲互動。而他近來經常被誤認為電影《周處除三害》的阮經天，還有人在路上開玩笑把他叫成「陳桂林」（電影主角名），讓他覺得很有趣。而近來Energy重新合體掀起轟動，明道在現場被眾人拱跳16蹲，他連忙婉拒表示「蹲不起來」，被問到183club是否也會像Energy復出？他表示如果是唱跳有點奇怪，一起拍戲比較有可能，但現場還是技癢小跳一下〈迷魂計〉。
記者朱祖儀／台北報導
《前途海量》是一部東北奇幻喜劇片，明道在裡面飾演的「麥克」，形象和他過去常演的霸道總裁完全不同，但為何導演姜曉通還會想找他來演？明道笑說，「因為導演想找一個，就算搶了你的老婆也恨不了他的人，但我不知道為什麼我會給他這樣的感覺」。他也透露，這次電影也有融入台灣文化，他在電影裡就自稱是「艋舺龍虎堂機動組組長」，因為講到台灣黑道很直覺就會想到艋舺，「喜劇要提一個最有效果的」。
而近來Energy重新復出，歌曲〈星期五晚上〉裡的16蹲舞步造成轟動，讓人不免好奇，183club是否有可能復出唱〈迷魂計〉？明道表示，Energy以前本來就是動感男團，因此現在重新出來唱跳不奇怪，可是183club以前大多都是拍戲，如果真的要合體，感覺出來拍戲比較有可能，但還是小跳了一下〈迷魂計〉。而現場被拱跳16蹲，明道則笑說，「16蹲要準備一下，不然感覺會蹲不起來、會坐在地上」，現在大概5蹲沒問題。
由於明道許久沒有在台灣活動，也讓人好奇他之後是否會回來拍戲？他表示目前還沒有拍好的戲劇，但近來台灣一直有很多很好的戲劇和電影，現在的作業模式都已經讓他有點陌生，不過是「陌生到有點興奮」，很想回來拍戲、和不同的人合作看看。明道也提到，前陣子看吳慷仁演的《富都青年》，雖然對方不是新生代演員，2人以前也有合作，不過近期重新看了一次這部片，覺得對方演得真的非常好。