冷心低壓衝向台灣！高雄對流大爆發 「閃電爬滿天」影片太壯觀
今（7）日上午雖然高溫炎熱，不過在中午過後全台各地都陸續出現明顯的雨勢，尤其今明兩天「冷心低壓」接近並通過台灣，環境不穩定導致「對流發展」條件極佳，除了又急又快的降雨外，天空也烏雲密佈、雷聲隆隆，傍晚在高雄、台南等地有如颱風天，而影音創作者阿樂也拍攝到天空上成群的閃電，甚至在高雄出現閃電、彩虹、夕陽同時出現的美景，相當壯觀。
記者張志浩／綜合報導
高雄市區今日約莫從下午3點過後一直到傍晚，都壟罩在一片烏雲之中，中央氣象署也不斷發布「大雷雨即時訊息」示警；人位於高雄的阿樂則透過鏡頭，拍出閃電從高空往下延伸的奇景，並表示「今天的高雄天有異象，你們有看到嗎？超猛的閃電竟然跟夕陽彩虹同時出現！」吸引大票網友朝聖，並留言「超美的」、「今天屏東往高雄看真的超美的」、「在高速公路上一直聽到後座的驚呼聲。」
而今日對流發展如此旺盛，主要和「冷心低壓」逼近台灣有關，氣象署說明，冷心低壓是在夏秋季節北太平洋上空常出現逆鐘向旋轉的環流，一般而言最強高度約在10公里，水平範圍最大可達1500公里以上，此高空環流中心附近氣溫較環境偏冷，且氣壓較低， 因此稱為「高層冷心低壓」。
高層冷心低壓所在的高層因氣溫較低，環境變得更加不穩定，加強上升運動，所以當有高層冷心低壓通過台灣上空時，常會增強午後熱對流的發展，經常伴隨閃電、驟雨以及強陣風、甚至偶有冰雹的發生，這也是夏季除了颱風之外，常要注意的天氣系統。
此外，針對近期頻繁發生的午後對流，前中央氣象局局長鄭明典日前也分享5項「雷雨區安全守則」：
1、室內基本上是安全的，但要避開電話線和門窗，雷雨中也應避免淋浴。
2、 在室外，最好能找建築物避一避，不得不就至少避開高聳的樹或物體，盡量走低處但避開水區和導電物體。
3、划船、游泳都是高風險行為，盡快上岸。一群人在野外活動，則應分散開來，感覺毛髮直豎，立刻蹲低，但與地面保持最小接觸面積，雙手護住頭部，低頭到雙膝之間。
4、行車間遇到大雷雨，打開閃燈放慢車速並靠右，雨勢過大或遇冰雹，緩慢靠右減速停車，注意避開任何可能掉落物。除非有淹水之虞，盡可能留在車內，不接觸車內金屬元件。
5、一般露營帳篷對雷擊一點防護力都沒有，切記！