蔡阿嘎團隊放鳥搞失蹤？廠商曝光蘿拉誇張行徑「原來水那麼深」
在YouTube上擁有百萬點閱的YTR蔡阿嘎，日前無預警開除元老級員工蘿拉，接著又爆料女方遭解僱的原因，就是因為她透過AB合約向蔡阿嘎的工作室詐財，不法獲利甚至高達8位數，讓外界譁然。另外，隨著蘿拉AB合約詐財一事被曝光，網路上也開始有許多廠商跳出來爆料，其中就有網友指出過去與蔡阿嘎合作時曾被蘿拉放鳥，還怒批：「水很深。」
記者施以慧／綜合報導
該名網友聲稱自己是曾有意和蔡阿嘎合作的廠商，透露自己去年邀約蔡阿嘎合作，在收到官方回信後，被蘿拉要求要私下交換聯繫方式，甚至雙方還約了線上會議，但蘿拉卻在開會當天放鳥，甚至已讀不回，讓網友傻眼表示：「當時認真覺得網紅就這樣大牌，鼻子摸摸，沒關係我們不夠格。」如今蘿拉詐財一事爆發，才公開此事，並無奈表態：「原來水那麼深。」也怒轟蘿拉的行為：「1顆屎真的會壞了1鍋粥。」
而該名網友也表示，自己直至現在仍然有意願與蔡阿嘎合作，並坦言自己已經寄出邀約信件：「如今在他們發出聲明前，我們又再發了1次邀約，神保佑可以收到回覆，他們現在應該收到雪片般的信件。」沒想到竟釣出近期回歸蔡阿嘎工作室的前員工「耶嫩」親自回覆：「可以偷偷跟我說關鍵字。」讓發文的網友相當驚喜：「謝謝耶嫩出來海巡有你真好。」