小朋友全哭了！大雨中被香港逆轉錯過冠軍 混血簡崇太夢想當國腳
福爾摩沙國際七人制足球錦標賽(Formosa 7s) U13冠軍賽，由地主高雄Attackers FC俱樂部對決香港Boas FC，可惜Attackers先盛後衰，最終1：2落敗，小朋友在大雨中灑下淚水。主帥陳貴人賽後給每個球員擁抱，並鼓勵球員「抬起頭來！我們沒有輸！」但自己也難掩激動情緒，眼眶泛淚。
記者廖聿偉/綜合報導
陳貴人說，「香港Boas FC實力堅強，我們在預賽時過招輸了8球。冠軍賽再交手打算拚防守，賽前擬定戰略是先把戰線逼到延長賽，最後PK才分勝負，沒想到上半場我們先進球，可惜下半場沒有守住。」
首屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽(Formosa 7s)邀請外國球隊參與，讓台灣選手在國內就能與外隊交手。陳貴人表示，「這批小朋友經過高強度的對抗，都成長許多，只要把挫折化成養分，繼續成長，未來一定能踢出成績。」
台日混血簡崇太夢想當國腳
高雄Attackers FC國一隊長簡崇太是台日混血球員，未來計畫要到日本發展，也希望有朝一日能披上中華隊戰袍。簡崇太說，日本環境很好，也希望接受不同足球文化的挑戰。
陳貴人也非常肯定簡崇太，「他是球隊的定海神針，不是每個人都適合當領袖，簡崇太天生有領導特質，能給隊友安定感。」
簡崇太說，「當隊長不會有壓力，但仍要以身作則，當隊友的榜樣，也需要和教練、隊友溝通。」