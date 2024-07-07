詹皇終於和Curry當隊友！奧運訓練營相見　LBJ莞爾笑說：是時候了

小朋友全哭了！大雨中被香港逆轉錯過冠軍　混血簡崇太夢想當國腳

▲地主高雄Attackers FC先盛後衰，最終1：2落敗，小朋友在大雨中灑下淚水。（圖／健身工廠提供）
▲地主高雄Attackers FC先盛後衰，最終1：2落敗，小朋友在大雨中灑下淚水。（圖／健身工廠提供）

記者廖聿偉/綜合報導

福爾摩沙國際七人制足球錦標賽(Formosa 7s) U13冠軍賽，由地主高雄Attackers FC俱樂部對決香港Boas FC，可惜Attackers先盛後衰，最終1：2落敗，小朋友在大雨中灑下淚水。主帥陳貴人賽後給每個球員擁抱，並鼓勵球員「抬起頭來！我們沒有輸！」但自己也難掩激動情緒，眼眶泛淚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳貴人說，「香港Boas FC實力堅強，我們在預賽時過招輸了8球。冠軍賽再交手打算拚防守，賽前擬定戰略是先把戰線逼到延長賽，最後PK才分勝負，沒想到上半場我們先進球，可惜下半場沒有守住。」

首屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽(Formosa 7s)邀請外國球隊參與，讓台灣選手在國內就能與外隊交手。陳貴人表示，「這批小朋友經過高強度的對抗，都成長許多，只要把挫折化成養分，繼續成長，未來一定能踢出成績。」

▲Attackers FC俱樂部簡崇太被教練稱讚是全隊的靈魂人物。（圖／福爾摩沙國際七人制足球錦標賽提供）
▲Attackers FC俱樂部簡崇太被教練稱讚是全隊的靈魂人物。（圖／福爾摩沙國際七人制足球錦標賽提供）
台日混血簡崇太夢想當國腳

高雄Attackers FC國一隊長簡崇太是台日混血球員，未來計畫要到日本發展，也希望有朝一日能披上中華隊戰袍。簡崇太說，日本環境很好，也希望接受不同足球文化的挑戰。

陳貴人也非常肯定簡崇太，「他是球隊的定海神針，不是每個人都適合當領袖，簡崇太天生有領導特質，能給隊友安定感。」

簡崇太說，「當隊長不會有壓力，但仍要以身作則，當隊友的榜樣，也需要和教練、隊友溝通。」

▲地主高雄Attackers FC俱樂部小球員（右）努力奮戰。（圖／健身工廠提供）
▲地主高雄Attackers FC俱樂部小球員（右）努力奮戰。（圖／健身工廠提供）
▲Attackers FC俱樂部青年軍教練陳貴人（左）從基層再出發，重新找回足球的感動。（圖／福爾摩沙國際七人制足球錦標賽提供）
▲Attackers FC俱樂部青年軍教練陳貴人（左）從基層再出發，重新找回足球的感動。（圖／福爾摩沙國際七人制足球錦標賽提供）

足球／從國家隊到青年軍主帥　陳貴人找回感動、肯定西甲學院理念

足球也能進巨蛋！2024安聯小小世界盃全國總決賽四強名單出爐

足球／許睿紳絕殺球！Formosa 7s預賽激烈　小惡魔俱樂部2：2逼和

LS足球社Formosa 7s越級打怪　田徑女將陳芃蓁進球連男生也守不住

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生