拉布拉多剛出生7周！主人送醫「求安樂死」 獸醫重大決定被讚爆
希望所有小生命都能得到救贖！近日在紐西蘭，一位獸醫在工作中遇到了特殊案例，一名飼主帶來一隻幼幼拉不拉多，希望為牠執行安樂死。然而，這個令人心碎的故事卻因為獸醫的善舉而改寫，並獲得了全球網友的廣泛讚賞。
記者潘毅／綜合報導
紐西蘭獸醫奧利弗·里夫（Oliver Reeve）近日在社群平台X上分享了一段特別的工作經歷。他寫道：「今天，一隻7週大的小狗被帶到診所接受安樂死，這太令人傷心了。」並貼出這隻叫做托比（Toby）的拉布拉多幼犬照片。
托比出生時患有先天性疾病，需要進行手術，否則將在痛苦中度過一生。托比的主人無力負擔高昂的手術費用，因此懇求獸醫幫忙執行安樂死。里夫不忍心看到這種情況，最終決定領養托比並為其提供治療。
里夫的事蹟在網路上迅速傳播，感動了全球網友，「謝謝你這樣做，還好你沒有讓狗狗安樂死」、「我感動得哭出來了，太棒了，狗狗遇到你真好」，許多網友留言表示感謝。里夫也補充說，正式領養托比後，他已經為其進行了一次手術，並且在幾個月後會安排進行後續手術。
事件曝光後，一些網友批評托比的原主人選擇安樂死的決定，里夫則為對方辯護。他指出，原主人可能真的無法負擔高昂的醫療費用，才做出了這個艱難的決定。「至少他為了寵物的福祉選擇了安樂死，而不是讓小狗受苦」，里夫說道，同時也希望這樣的感人故事能激勵更多人關注動物福利，並伸出援手，幫助那些需要幫助的小生命。