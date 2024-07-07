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蘿拉案沒完又爆欠錢！聖結石欠前東家200萬　靠這1物銷借款遭起底

▲聖結石（左）今（7）日才遭踢爆在蘿拉公司的關係企業中是最大股東，引人懷疑，稍早又被傳出欠款前東家200萬元，還試圖靠「節目授權」沖銷借款。（圖／IG qoop1113、蔡阿嘎Life YouTube）
▲聖結石（左）今（7）日才遭踢爆在蘿拉公司的關係企業中是最大股東，引人懷疑，稍早又被傳出欠款前東家200萬元，還試圖靠「節目授權」沖銷借款。（圖／IG qoop1113、蔡阿嘎Life YouTube）

記者施以慧／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近期與前員工蘿拉的AB合約風暴持續延燒，就連知名YouTuber聖結石也捲入風波，日前他被爆出疑似是蘿拉公司的大股東，不過今（7）日，聖結石本人已經發出聲明澄清，但沒想到一波未平一波又起，聖結石稍早又被踢爆4年前欠款前東家「台灣葡萄子公司」200萬元，還想以「節目授權」名義沖銷借款，在當時還被該公司痛批：「把公司當成ATM！」

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根據《三立新聞網》報導，8年前馬來西亞的傳播公司Web Tv Asia（葡萄子傳媒）來台設立台灣葡萄子公司，但前後4年卻連年虧損，損失金額高達新台幣1.6億元，總部因此決議，在2019年9月另委請新的專業經理人張文澤來接手。

▲聖結石被前東家指控3年來領2600萬的薪水，卻欠款200萬未還。（圖／翻攝自曾聖傑臉書）
▲聖結石被前東家指控3年來領2600萬的薪水，卻欠款200萬未還。（圖／翻攝自曾聖傑臉書）
而《毅傳媒》先前也曾報導，張文澤表示團隊在清查帳目後，發現聖結石曾在2018年向葡萄子公司借款200萬元，而且這筆借款尚未歸還，儼然將公司當成提款機。甚至隔年聖結石才以「聖氏夫婦公司」名義，開出「節目授權」的200萬元發票給葡萄子公司，企圖不歸還這筆200萬元的借款，讓張文澤痛批，公司從2016年至2019支付給聖結石的薪水，就高達2600多萬元，指出聖結石收入極高，但卻借款200萬不還。

▲聖結石（圖／
▲聖結石才剛被爆與蘿拉的公司之間有端倪，如今又被踢爆欠錢不還。（圖／IG qoop1113）
回顧聖結石近日捲入與蘿拉之間的爭議，蘿拉近期以本名林沛蓁開設了「海納百釧有限公司」，但該公司的關係企業「浩綻公司」卻有端倪，因為網友發現「浩綻公司」的董事是聖結石，不只如此，聖結石還是「浩綻公司」的最大股東，而蘿拉則是監察人，讓外界懷疑他與蘿拉的AB合約風波有一定程度的關係，不過對此聖結石出面否認，「再次強調，本人與浩綻公司團隊自始至終，對前述AB合約之事，毫不知情，亦無涉入。本人也在此表達對任何不法行為的譴責。」但聖結石目前又被踢爆欠款前東家200萬元，個人爭議恐怕還會繼續延燒。

聖結石完整聲明如下：


本人曾聖傑（聖結石），茲就近期新聞報導本人投資的公司疑似涉及林沛蓁（蘿拉）不法行為一事，澄清如下：


1、本人與本人投資之所有公司，皆與網友議論蘿拉使用的「AB合約」一事毫無相干，絕無涉及任何不法情事。此次新聞報導提及之浩綻行銷股份有限公司（下稱「浩綻公司」）甫設立於2024年6月18日，至今不到一個月，從時間上就可看出與此事件完全無關。


2、本人從事全職投資者至今已三年有餘，也擔任天使投資人，致力於尋找有需要幫助的創業者，並在其創業初期提供其需要的資金與資源。為此，本人曾分別在2024年1月18日於IG上（帳號：qoop1113），以及在2024年4月19日於X上（帳號：@Saintjey1113），發佈天使投資開放申請的公告。


3、本人係投資浩綻公司以準備進入短影音市場。另一股東若有不法行為，皆與浩綻公司團隊無關。再次強調，本人與浩綻公司團隊自始至終，對前述AB合約之事，毫不知情，亦無涉入。本人也在此表達對任何不法行為的譴責。

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