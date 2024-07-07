Jessica合體告五人！驚喜唱「2中文歌」 離開後又衝上台加碼安可
高雄啤酒音樂節在今（7）日迎來尾聲，雖然傍晚突然下起大雨，導致活動一度中斷，所幸最後在確認設備都安全無誤後，仍如期演出。稍早前少女時代團員Jessica（鄭秀妍）也順利登場，帶來〈BEEP BEEP〉、〈FLY〉等歌曲，還演唱田馥甄的〈小幸運〉以及合體告五人合唱〈好不容易〉，展現超強的中文功底，寵粉的她還不只這些驚喜，最後更加碼獻上安可曲〈Wonderland〉，讓粉絲又驚又喜。
記者朱祖儀／台北報導
Jessica今日穿著細肩帶碎花洋裝現身，露出鎖骨線條和美腿，且洋裝上面還有小巧思，正中間是一朵粉色大花，看起來相當亮眼。而她上台後隨即演唱〈FLY〉，在台上展現實力，接著還親民地用中文向大家問好，並笑說「大家喝醉了嗎？」這次她還特別演唱中文歌〈小幸運〉，讓台下觀眾聽得如癡如醉。
不只如此，Jessica這次特別和告五人合體，一起演唱〈Set me free〉以及〈好不容易〉，兩首歌雖然風格大不同，不過Jessica和告五人都輕鬆駕馭，且她和告五人的合音聽起來更別有一番滋味。最後寵粉的Jessica捨不得觀眾，還在離開舞台之後又驚喜回到舞台上，加碼演出〈Wonderland〉，讓台下粉絲相當滿足。
這次和Jessica合作，犬青表示，先前就有在節目上和對方見過面，當時Jessica說很喜歡〈唯一〉，這次就想說要互唱對方的歌曲。先前彩排的時候，聽到Jessica唱〈好不容易〉，就已經讓她感到驚喜，「因為Jessica的發音非常標準，這首歌的歌詞其實蠻難的」，非常敬佩對方。哲謙也說，Jessica唱中文真的非常標準，很開心可以和對方合作。