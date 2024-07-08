大谷翔平20轟20盜好威！明星賽前就快速達成 單場敲安又雙盜壘
大谷翔平太神了！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平今（8）日在對戰密爾瓦基釀酒人隊三連戰第三場比賽中，不但敲出安打，還上演兩次盜壘，終場道奇以2:9落敗，但大谷翔平在打一棒威脅性十足，尤其他連續2年20轟、20盜，根據日本媒體《日刊體育》報導，大谷在明星賽前就完成20次盜壘裝舉，這是他生涯最快達成此紀錄，此外，大谷翔平生涯最多盜壘為2021年的26次盜壘，今年大谷勢必要突破這項紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
大谷快腿 還有一次被取消盜壘
此役大谷擔任一棒打DH指定打擊，首打席敲出二壘滾地球出局，第二打席敲出中外野安打上壘，接下來連續盜上二壘、三壘，連續2年20轟、20盜，並且生涯第三度，單季20次盜壘以上。
大谷在4局的第三打席敲出二壘滾地球出局，之後6局第四打席被三振，9局也是被三振出局。
而大谷盜壘也有插曲，他在Will Smith打席中，嘗試盜上二壘，但因為Smith被判妨礙守備，盜壘一度被取消，但三棒Freeman打席，大谷又盜壘成功，先是抓到第19度盜壘，之後他又發動雙盜壘，不但有機會「333」30轟、30盜、打擊率3成，還有機會創造單季35次盜壘成功的個人新高。
此外，大谷這場比賽還是創下新紀錄，221次壘打數，已經是明星賽前球團新高，超越Cody Bellinger2019年創下的220個壘打數，再度史上留名。