唐治平母躺冰櫃逾月！認領日期到今天 「有名無主屍」將火化收埋
今年6月間，藝人唐治平的73歲母親，被發現陳屍自家社區頂樓，但事發之後，唐治平堅稱遺體並非母親本人，且不願領回遺體辦理後事，目前仍存放在板殯冰櫃，至今已超過一個月。而今天（8日），是公告火化期限最後一天，若唐治平不出面領回，後續將由板橋殯儀館火化收埋，最快於今年9月間聯合奠祭，而該案件由於案情較特殊，檢方傾向暫不火化，依舊希望唐治平可以出面領回母親遺體。
記者林盈君／綜合報導
據了解，今年6月3日，唐治平母親被發現陳屍社區頂樓，警方勘驗現場無外力介入，但唐治平卻堅稱遺體非母親，提出衣服及體型皆不相似，直到黃姓表妹到場協助，完成認屍程序，遺體才移送到板殯。不過對此，唐治平仍堅持母親只是離家出走，並拒絕領回遺體，遺體已存放板殯超過1個月。
事件發生後，警方於6月13日，報請新北市刑大辦理公告，新北刑大於6月14日發布認領公告，時間截至7月8日，若遺體仍未領回，9日將再請示士林地檢署，由檢察官決定遺體發還日期，再由殯儀館以「有名無主屍」收埋。對此，板橋殯儀館指出，一切以檢方指示為主，若遺體無人領回且經過火化公告，預計最快今年9月舉行聯合奠祭，進行統一火化，未來骨灰可存三芝示範公墓。
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