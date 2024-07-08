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吳慷仁不爽拒演成停拍藉口！火大翻臉柴智屏「不負責任很自私」

▲吳慷仁（左）拒演柴智屏新戲，日前該劇停拍，吳慷仁拒演一事卻被拿來說嘴令他不滿，發文斥責。（圖／吳慷仁、柴智屏臉書）
▲吳慷仁（左）拒演柴智屏新戲，日前該劇停拍，吳慷仁拒演一事卻被拿來說嘴令他不滿，發文斥責。（圖／吳慷仁、柴智屏臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

由偶像劇教母柴智屏監製、翻拍韓劇的《我們的藍調時光》，今年初宣布海選，不過日前該劇停拍並解散工作人員，金馬影帝吳慷仁在私人臉書上抱怨，因為自己婉拒參演，卻變成劇組停拍的藉口，不滿表示，「你們讓很多人突然失業，很讓人賭爛！」

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據《鏡週刊》報導，吳慷仁日前一連發2篇文斥責《我們的藍調時光》劇組，他透露自己4月接到邀約，6月底該劇停拍前就已二度婉拒，但他卻成為劇組停拍的藉口之一。吳慷仁在私人臉書上點名柴智屏的米神國際，「不論你們是為了要對投資方解釋，還是為了對工作人員有說法來解脫…真的很明顯只保護自己的考量…不負責任很自私」「製片公司的無能，推卸到別人身上，但站在我的立場，我既然沒有答應，也就不應該被拿來說嘴，變成你們口中的擋箭牌…」他不滿自己是被臨陣找來的，無奈竟變成背黑鍋，讓他無法接受。

此外，也有傳聞傳出當年柴智屏監製的電影《樓下的房客》試鏡時，要求李杏、邵雨薇當場脫衣看身材，吳慷仁得知此事不高興，也可能因此爆發。

▲吳慷仁與《但願人長久》導演祝紫嫣一起受訪。（圖／記者吳翊緁攝）
▲吳慷仁罕見火大直接點名開砲。（圖／記者吳翊緁攝）
柴智屏去年宣布成立米神國際，公司營運長呂筑君對《我們的藍調時光》停拍一事表示，因4月底才和文策院簽約，5月開始進行選角等工作時間倉促，加上澎湖氣候問題，因此只有8月20日到9月底這一個月才能拍，拍攝時間太短，導致延期一年拍攝。至於吳慷仁的抱怨，呂筑君回應，「我們從來沒有對外或者說過任何咎責於他人的事情，而且他也寫得很清楚，是因為某專業組召集人與他的談話造成。」
 

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