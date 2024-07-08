謝淑薇組合女雙輕鬆2連勝！挺進2024溫布頓網球錦標賽大滿貫16強
謝淑薇組合又贏了！2024年溫布頓網球錦標賽女雙賽事，今（8）日上演「台灣一姊」謝淑薇與比利時女雙球后梅騰絲（Elise Mertens）的超級組合第二輪賽事，結果謝淑薇跟搭擋歷經多日雨勢延宕賽程，終於以6：1、6：2橫掃英國地主外卡好手Emily Appleton ／宮崎百合子，謝淑薇領軍「台比聯軍」2連勝，強勢挺進2024年溫布頓網球錦標賽女雙16強。謝淑薇組合僅花64分鐘速戰速決，曾4度溫網女雙封后的謝淑薇，也以衛冕者之姿延續全英俱樂部的20連勝。
記者吳政紘/綜合報導
謝淑薇組合等很久 擊敗外卡地主
謝淑薇／梅騰絲發揮豐富經驗與合拍默契，此役面對Emily Appleton ／宮崎百合子，開賽僅讓對手保住第1個發球局後，隨即連破發球局等，一口氣奪6局，首盤恣意過關。
次盤謝淑薇組合乘勝追擊，第6局把握機會突破，還演出「再見破發」，僅花64分鐘就贏球，曾4度溫網女雙封后的謝淑薇，也以衛冕者之姿延續全英俱樂部的20連勝。
謝淑薇與搭擋梅騰絲曾於2021年溫網攜手封后，兩人默契十足，將與14種子美國Bethanie Mattek-Sands／Sofia Kenin 爭奪女雙8強門票，「台比聯軍」期許甜蜜復仇，今年兩隊人馬曾於邁阿密網賽碰頭，結果謝淑薇組合在「搶十大戰」被淘汰，十分可惜。