星巴克「買一送一」連喝3天！星冰樂第2杯半價　成真咖啡買一送一

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星巴克將於7月10日起推出「集團同慶」好友分享日，連續3天爽喝「買一送一」優惠！7月10日至7月12日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
而7月8日至7月14日，憑統一獅大巨蛋比賽贈品兌換券，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠，有星冰樂可以喝！提醒大家，本券為贈品兌換券，僅限優惠乙次一杯半價，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌成真咖啡「買一送一」！留言社群活動就送
這個夏日開喝成真咖啡的鮮果咖啡消暑吧！由台中冠軍咖啡師王詩如調配，將咖啡豆製成濃縮及氮氣咖啡，擁有甘甜的堅果風味，結合熱帶鮮果香氣喝出清爽且不甜膩的口感。即日起至7月15日，只要在成真咖啡社群活動頁面留言「成真夏日繽紛樂」，就能領取「買一送一」券，可任意搭配精品水果美式或水果系列氮氣咖啡「買一送一」（低價者贈送），包括青森蘋果美式、盛夏芒果氮氣咖啡、荔枝玫瑰氮氣咖啡等都能喝半價。