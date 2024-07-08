本周咖啡優惠！7-11限今天「寄杯買10送10」　特大杯18元碾壓手搖

星巴克「買一送一」連喝3天！星冰樂第2杯半價　成真咖啡買一送一

▲上班好厭世快喝「咖啡買一送一」醒腦！星巴克「買一送一」連喝3天優惠；憑統一獅大巨蛋比賽贈品兌換券，星冰樂「第二杯半價」。成真咖啡水果美式或氮氣咖啡「買一送一」好消暑。（圖／記者蕭涵云攝）
▲上班好厭世快喝「咖啡買一送一」醒腦！星巴克「買一送一」連喝3天優惠；憑統一獅大巨蛋比賽贈品兌換券，星冰樂「第二杯半價」。成真咖啡水果美式或氮氣咖啡「買一送一」好消暑。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

又到週一開工上班好厭世，靠「咖啡買一送一」來醒腦！星巴克將於7月10日起連續3天爽喝「買一送一」優惠；憑統一獅大巨蛋比賽贈品兌換券，可享「第二杯半價」爽喝星冰樂。成真咖啡留言社群活動可領取「買一送一」，夏天開喝精品水果美式或水果系列氮氣咖啡「買一送一」好消暑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克「買一送一」連喝3天！星冰樂「第二杯半價」
星巴克將於7月10日起推出「集團同慶」好友分享日，連續3天爽喝「買一送一」優惠！7月10日至7月12日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

而7月8日至7月14日，憑統一獅大巨蛋比賽贈品兌換券，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠，有星冰樂可以喝！提醒大家，本券為贈品兌換券，僅限優惠乙次一杯半價，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲週一開工上班不憂鬱，星巴克咖啡「第2杯折100元」優惠今起連喝2天，最便宜美式一杯60元、星冰樂一杯只要65元；cama café會員年中慶寄杯活動最高「打85折優惠」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克最新優惠「買一送一」連喝3天！星冰樂「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌成真咖啡「買一送一」！留言社群活動就送
這個夏日開喝成真咖啡的鮮果咖啡消暑吧！由台中冠軍咖啡師王詩如調配，將咖啡豆製成濃縮及氮氣咖啡，擁有甘甜的堅果風味，結合熱帶鮮果香氣喝出清爽且不甜膩的口感。即日起至7月15日，只要在成真咖啡社群活動頁面留言「成真夏日繽紛樂」，就能領取「買一送一」券，可任意搭配精品水果美式或水果系列氮氣咖啡「買一送一」（低價者贈送），包括青森蘋果美式、盛夏芒果氮氣咖啡、荔枝玫瑰氮氣咖啡等都能喝半價。

▲留言成真咖啡社群活動，開喝精品水果美式或水果系列氮氣咖啡「買一送一」。（圖／翻攝自成真咖啡官網）
▲留言成真咖啡社群活動，開喝精品水果美式或水果系列氮氣咖啡「買一送一」。（圖／翻攝自成真咖啡官網）

本週11大手搖飲料買一送一！星巴克、珍煮丹、大苑子、CoCo都半價

星巴克、清心福全「買一送一」！鶴茶樓5折　天仁茗茶第二杯半價

星巴克這款咖啡最盤！前員工證實7種買法超浪費　每週喝買一送一

星巴克、迷客夏買一送一！五桐號75折　CoCo整個7月2款手搖喝半價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生