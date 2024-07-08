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大巨蛋「吃球」連讀賣巨人都曾疑惑！統一獅領隊蘇泰安盼立即改善

台北大巨蛋不但漏水，還有座位白色等問題，在去年國際賽，跟今年讀賣巨人來台交流賽就被質疑。（圖／記者吳政紘攝）
台北大巨蛋不但漏水，還有座位白色等問題，在去年國際賽，跟今年讀賣巨人來台交流賽就被質疑。（圖／記者吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

台北大巨蛋又出事了！中職統一7-ELEVEn獅隊昨（8）日在大巨蛋出戰中信兄弟，雙方在3局上發生爭議判決，中信兄弟外野手岳政華敲出全壘打，但因為岳政華的全壘打球有彈回場內，加上大巨蛋椅子顏色也是白色，反而有「吃球」問題，落點難以判斷，經過重播輔助判決後還是維持原判為全壘打，但此舉讓獅隊主帥林岳平不滿，「跨欄」進入場內抗議，最後獅隊就以1:2落敗，岳政華的2分全壘打決定勝負。獅隊領隊蘇泰安認為這起事件攸關勝負，不僅例行賽，甚至影響之後國際賽，應立即改善，根據《NOWnews今日新聞》訪問，其實今年日職讀賣巨人來台交流賽，巨人隊就曾質疑過此問題。

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大巨蛋效應　各隊票房破千萬

統一7-ELEVEn獅隊下半季台北大巨蛋主場3連戰收入亮眼，場場破萬人進場，並且還衝出20091人的進場人數，這是獅隊夢寐以求的比賽場地，但卻因為大巨蛋座位白色設計，明顯會「吃球」，但到最後還是並未改善，獅隊才會十分抓狂。

賽後獅隊總教練林岳平不願多談，領隊蘇泰安則表示，椅子的顏色很接近球的顏色，確實在視覺上會引起落差，林岳平第一時間認為沒有全壘打，但因為落點背景椅子的顏色吃球，才變成這樣的判決。

中信兄弟總教練平野惠一賽後受訪也認同，「的確有點受影響，所以通常椅子不會是白色的。」平野也說，巨蛋剛建好時就有這樣的反應，「那時也有跟選手確認說，椅子會不會導致球看不清楚，影響視線。不過今天攝影機有滿清楚拍到（結果）的。」

對於獅隊質疑，中職秘書長楊清瓏表示，椅子的顏色確實會影響賽事，這從季前日職讀賣巨人來台交流賽就已經講過很多次，就看遠雄怎麼處理，現場判斷落點確實不容易，要透過電視輔助判決畫面才能看得比較清楚。

根據《NOWnews今日新聞》記者訪問，日職讀賣巨人來台交流戰，來台巨人高層就曾質疑大巨蛋的安全性，尤其本壘後方的部分，還有座位是否白色，會以饗判決跟視覺，就連富邦悍將邀請日職名將秋山幸二來台時也說：「實在有點奇特」，不點破缺點，但也提出需要改善的地方。

統一獅隊這三場大巨蛋票房賺滿，首戰15570人進場，第二場20091人，第三戰14150人進場，加上商品總收入合計有機會破2000萬以上，不過統一獅隊贏了面子卻輸了裡子，因為下半季獅隊一場都沒贏。

▲大巨蛋掀起棒球熱，但座位白色讓不少球迷感到疑惑，因為這是通常會「吃球」的狀況。（圖／記者林之越攝）
▲大巨蛋掀起棒球熱，但座位白色讓不少球迷感到疑惑，因為這是通常會「吃球」的狀況。（圖／記者林之越攝）

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