高雄美術館豪宅命案！屍體對折藏衣櫃 主嫌羈押禁見、2共犯請回
本月6日，高雄鼓山區美術館豪宅，發生驚悚衣櫃藏屍命案，38歲許姓男子疑似積欠30萬元債務，遭22歲陳姓男子毆打凌虐致死，屍體對折裝入防水收納袋藏置衣櫃。陳男落網後，供出胞姊是共犯並協助藏屍，警方隨後逮捕疑似涉案的26歲陳男姊姊、31歲呂姓男友人到案。檢方複訊後，7日晚間向法院聲請羈押禁見。
記者林盈君／綜合報導
據了解，檢警對死者遺體進行相驗，發現許姓死者身上有多處傷痕，包括毆打的瘀青，以及多處刀割傷、燒燙傷等，但均不是致命傷，不排除死者生前遭凌虐致死。檢方複訊後，認為陳男、陳男姊姊、呂姓男友人的說詞反覆，且對於案情避重就輕，認為恐有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院裁定陳男收押，另2人請回，全案持續偵辦中。
警方初步了解，許男遺體被藏置衣櫃內，據了解，陳男與許男為詐團車手，許男疑為躲避債務，約2、3周前入住陳男家，但雙方疑因30萬元債務、黑吃黑爆發糾紛，陳男竟毆打許男致死。警方初步勘驗現場，發現許男遺體被清洗過，且裝進大型防水收納袋內，懷疑陳男1人無法完成，研判可能有其他共犯。
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