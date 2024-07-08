蔡阿嘎經過「愛馬仕看板」滿肚子火！被蘿拉A錢自嘲：我已買不少
百萬YouTuber蔡阿嘎上個月宣布解雇元老級員工蘿拉，原因為蘿拉做了「AB合約」欺騙廠商和蔡阿嘎，不法獲利高達8位數。蔡阿嘎過去到蘿拉家拍片，家中藏了許多愛馬仕精品包，近日蔡阿嘎和老婆二伯帶兩個小孩出國，看到愛馬仕的廣告看板表示，「為什麼突然有莫名的，龜懶趴火油然而生？」
記者薛羽彤／綜合報導
蔡阿嘎近日公開蘿拉私下不法行為，之後他帶著妻子、小孩到日本度假，昨（7）日他經過愛馬仕廣告看板，並與其合影擺出瞇眼的表情表示，「嗯奇怪？經過這個廣告看板，為什麼突然有莫名的，龜懶趴火油然而生？」他還在留言區補充，「我以為我買不起，其實已經默默買了不少？」蔡阿嘎貼文一出，許多粉絲跟著附和，「原來是最大金主爸爸」、「多麽痛的領悟」、「你才是真。VIP」、「B合約太給力了」、「這篇文真的是看了覺得既好笑又悲傷。」
事實上，過去蔡阿嘎突襲蘿拉家中拍片，蘿拉家裡擺滿各種昂貴精品包，床底下更是塞滿滿的愛馬仕，有網友利用ChatGPT，整理出影片中蘿拉擁有的包款跟型號，結果算出來15顆精品包的價格，就高達150萬，還不包含蘿拉手上擁有的其他配件，床底下有30盒的愛馬仕內容物不明的情況下，總金額應該快要可以付一間房子的頭期款。