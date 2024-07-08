小火鍋狂一鍋「買一送一」有蔬食自助吧！肉多多延長3.5hr吃到飽

我是廣告 請繼續往下閱讀
主打台灣小吃結合濃郁火鍋湯底的台式創意火鍋「狂一鍋」，不只有經典酒家菜風味「魷魚螺肉蒜」、放入一整隻大雞腿的「藥膳鍋」，還有生炒花枝鍋、功夫排骨酥、客家鹹湯圓等口味，點用火鍋套餐還可享蔬食自助吧吃到飽，相當划算。
狂一鍋台中漢口店週年慶，7月13日17:00大方祭出火鍋「買一送一」優惠！當日16:00發號碼牌；限量100組(無候補)，每組用餐時間90分鐘；每組(一張號碼牌)上限4人；登記後無法更改人數，過號即視同放棄；火鍋買一送一以價格較高者計價，每鍋酌收清潔費為原價10%；單點熱菜開放原價加購，內用餐點不提供無打包服務。
狂一鍋台中漢口店 資訊
地址：台中市西屯區漢口路二段221號
店話：04-2315-7888
📌肉多多延長3.5hr吃到飽！加碼抽獎「349套餐兌換券」
而「肉多多火鍋」則標榜超大份量的火鍋肉片在饕客間爆紅，店內還提供蔬食、火鍋料、飯麵、飲料和冰品等近40種菜色自助吧無限吃，超高CP值受鐵粉喜愛。暑假起還放大優惠，即日起全台平日午餐時段（不含國定假日）12:00-15:30，開放用餐3.5小時鬥陣呷鍋吃到飽。
還同步推出「愛的告白」社群活動抽獎，即日起至7月18日23:59止，按讚並完成指定留言任務，就有機會獲得「349套餐兌換券」乙份（幸運兒共抽出3位）。開獎時間為9月21日當週公布；中獎者需無償提供聯絡方式，以便獎項發送；本贈品恕無法更換為其他贈品；恕不接受相同聯絡資訊之中獎人領獎。