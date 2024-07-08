KD小腿驚傳拉傷缺席美國男籃奧運集訓！Kerr：我們會很小心照顧他

Kevin Durant受傷了！美國男籃目前正在拉斯維加斯集訓，全力備戰即將到來的2024巴黎奧運，今(8)日根據NBA記者Shams Charania消息指出「KD」Kevin Durant因小腿輕微拉傷，將缺席兩天的訓練營，美國男籃總教練Steve Kerr也表示KD在訓練營前就拉傷了，目前醫療團隊將他放入每日觀察名單，會非常小心照顧他，KD若在本次巴黎奧運奪下金牌，將成為首位獲得4面奧運金牌的籃球員。 我是廣告 請繼續往下閱讀 KD傷勢不重 美國男籃有信心美國男籃在昨(7)日於拉斯維加斯開訓，除了Jayson Tatum因私事缺席外，另外11名球員都已抵達拉斯維加斯參與集訓，今日傳出KD因小腿拉傷而缺席訓練，總教練Kerr在接受採訪時表示：「我想他是在來這裡前幾天拉傷的，他向我保證傷勢並不嚴重，我們會非常小心每日觀察。」KD過去曾參與3屆奧運，分別是2012倫敦奧運、2016里約奧運以及2020東京奧運，這三屆奧運KD都隨美國男籃拿下男籃項目金牌，本次再度入選美國男蘭，對於KD來說唯一的目標就是要成為首位獲得4面奧運金牌的籃球員，在歷史留名。本次巴黎奧運男籃分組也正式確定，美國和南蘇丹、塞爾維亞、波多黎各同分在C組，和其他兩組比起來，C組強度稍降低一些。更多「2024巴黎奧運」相關新聞。美國男籃拼奧運5連霸！「詹皇」LeBron喊話：要我做什麼我都願意詹皇未請假去看Bronny夏聯首秀！稱美國男籃唯一目標就是「奪金」美國男籃奧運「先發5虎」大致底定！詹皇負責組織 Curry打無球詹皇終於和Curry當隊友！奧運訓練營相見 LBJ莞爾笑說：是時候了