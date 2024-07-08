台南漁會理事長林士傑遭槍殺！曾捲恐嚇議員案 遭控暴力介入選舉
今（8日）清晨5時許，台南市區漁會理事長林士傑，於南區新樂路、自家門口遭槍擊身亡，槍手埋伏於住家附近，近距離朝林士傑胸口射擊多槍，林士傑倒臥血泊無生命跡象，送醫搶救不治。目前警方正積極調閱監視器，全力追緝槍手身分及有無接應共犯。
記者林盈君／綜合報導
據了解，林士傑現年53歲、綽號土雞，過去曾參選南區與安平區的市議員失利，之後改由女兒林依婷參選本屆市議員當選，而林士傑則改擔任台南市區漁會理事長。本屆台南市議會議長選舉，邱莉莉涉賄選案喧騰一時，林士傑遭指控暴力介入選舉，疑涉嫌恐嚇議員方一峰，案經法院審理，一審判無罪，女兒林依婷也出面為父親鳴冤、強調堅信父親為人，林士傑更在臉書表示「政治無是非！我正式宣布退出民進黨！靜待司法調查」，事件一度引發爭議。
林士傑過去曾經商、之後改參政，據傳綽號土雞的林士傑有黑道背景，女兒林依婷曾是台南市長黃偉哲的發言人，他也曾力挺市長黃偉哲與民進黨。過去台南市議會議長改選，還一度捲入恐嚇議員案，如今於家門口遭槍殺，消息震驚各界，警方正積極調查釐清案情，追查是否有與他人恩怨。
※【NOWnews 今日新聞
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