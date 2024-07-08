台積電開低走高、最高來到1010元　跟隨台積電起伏！台股開盤震盪

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權值股跌多漲少，權王台積電開盤下跌5元、來到1000元，挑戰守穩千元關卡，不過隨後買單挹注，翻紅上漲5元、來到1010元；鴻海逆勢走高2.5元、來到217元，成功填息；聯發科開盤下跌5元、來到1345元。
美國公布上月非農就業人數增加20.6萬，高於市場預期的19.1萬，而前兩個月人數下修11.1萬，顯示勞動力需求可能降溫，加強市場對聯準會降息的預期。同時，美國上月失業率上升至4.1%，平均時薪成長也降溫。
即使非農數據釋出喜憂參半訊號，不過美股在買盤挹注之下，四大指數上週五全數收紅，道瓊指數上漲67.87點或0.17%，收39375.87點；那斯達克指數上漲164.46點或0.9%，收18352.76點；標普500指數上漲30.17點或0.54%，收5567.19點；費半指數上漲4.59點或0.08%，收5656.31點。
科技五大天王中普遍收紅，Meta大漲5.87%，蘋果上漲2.16%，Alphabet上漲2.57%，微軟上漲1.47%，亞馬遜上漲1.22%。半導體股漲跌互見，輝達下跌1.91%，博通下跌1.5%，美光下跌3.82%，高通上漲0.95%，應用材料下跌0.3%，德儀跌0.08%，AMD上漲4.88%。
台股ADR多收高，台積電ADR上漲0.82%，日月光ADR上漲2.4%，聯電ADR上漲0.48%，中華電信ADR下跌2.12%。