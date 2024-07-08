台科大校友籌辦「圓夢台北」活動　帶領偏鄉國小學童拓展視野

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台科大指出，這次「圓夢台北」活動涵蓋教育、科技、文化和感恩4大主題，動員將近300名EMBA校友志工，帶領花蓮縣觀音國小、長良國小、明利國小的68名學童參訪台科大、101大樓、動物園等處，透過科技體驗以及各種職業導覽，激發偏鄉孩子對於學習知識以及未來的熱情。
「圓夢台北」活動總召王慕聆指出，去年去到花蓮發現孩子對於未來想像原本應是無限寬廣，然而城鄉差距卻是侷限發展空間，她跟當地小學生聊到「長大後想做什麼」，聽到的卻是在家鄉採收金針花，讓她決定要帶偏鄉孩子們到台北市拓展視野，瞭解關於未來的多樣化以及可能性。
明利國小一年級學生邱允澤表示，這是第一次來到台北市，也是他第一次戴上VR（虛擬實境）眼鏡，因此不論是機器人，還是電動方程式賽車或是體驗VR，他都覺得非常新奇好玩。
長良國小六年級學生張玟怜表示，之前就有來過台北市，不過第一次來到101大樓感到很開心，未來還是想留在花蓮縣，發展她最喜歡的足球運動。
台科大校長顏家鈺指出，這次活動非常感謝EMBA校友出錢出力舉辦，希望學童不只感受公益服務的熱情，也能從中學習，而在未來回饋社會。
阿美族立法委員林倩綺表示，感謝「圓夢台北」活動帶給原鄉學童機會，可以看見不一樣的世界，過程有不同未來想像，進而開出各色花朵及逐夢踏實的果實。
台科大指出，「圓夢台北」活動拓展偏鄉孩子的視野，經由鼓勵求學，期待教育賦予選擇的能力，讓每個小小的夢想，都能成為改變未來的力量。