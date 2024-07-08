下週恐有颱風生成！週五前「天天大雷雨」 今4地區嚴防豪大雨
颱風季準備上演了嗎？氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，下週台灣南方有熱帶系統發展，且有成為颱風的趨勢，不過在此之前，本週仍要先留意高溫和午後雷雨的狀況，尤其今（8）日「冷心低壓」逼近並通過，中央氣象署也提醒，「中南部平地、大台北及北部山區」有局部大雨機率，「中南部山區」更是有局部短延時豪雨。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天「冷心低壓」逼近並通過，因爲高空的氣溫降低，大氣上冷下暖，有利午後對流發展，因此午後雷雨較明顯，明日至週五（7/9至7/12）大氣持續不穩定，近山區午後有對流發展，包括平地及山區，都要注意局部「大雷雨」，包括雷擊、強風、瞬間大雨及冰雹的威脅。
氣溫部分，今日至週六（7/13）台灣都在暖氣團和太平洋高壓範圍內，空氣偏暖、天氣晴朗，配合白天陽光加熱，帶來「極高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今日各地高溫約在攝氏36至38度左右；各地區氣溫，北部攝氏23至37度，中部攝氏21至36度，南部攝氏22至38度，東部攝氏23至36度。
吳德榮說明，最新的歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，下週三（7/17）前後，菲律賓東方至南海一帶有「輕度颱風」存在的機率落在10％至30％之間，但各國模擬差異大，且持續調整中，顯示不確定性大，需要持續觀察。