早互看不對眼？郭正亮曝賴清德、鄭文燦因「她」產生瑜亮情結

中國扣我澎湖漁船「不尋常」　蔡明彥：須評估中共政治性施壓

▲國安局長蔡明彥赴立院外交及國防委員會備質詢，並強調政府會謹慎處理中共扣我漁船事件。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.08）
▲國安局長蔡明彥赴立院外交及國防委員會備質詢，並強調政府會謹慎處理中共扣我漁船事件。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.08）

記者林詠青／台北報導

澎湖漁船「大進滿88號」在金門外海作業時，遭中國海警船強行登檢並帶回福建圍頭港，目前人船都仍留置當地。國安局長蔡明彥今（8）日表示，這是「比較不尋常的案例」，中方是否藉此弱化我政府主權地位、政治性施壓尚待分析，將持續觀察對方有無進一步操作認知作戰，以評估中方實際動因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國安局長蔡明彥今天赴立院外交及國防委員會備質詢，他會前受訪表示，澎湖漁船遭中方登檢扣押，「確實是一個比較不尋常的案例」，政府在處理上會非常的謹慎。

對於中方扣我人船背後原因為何？蔡明彥則強調，分為法律面及政治面兩個層次。中共官方說法是我國漁船違反當地漁事法規；但政治面上，中共是否意圖透過扣押及後續行政裁罰，展現中共對台海的管轄權，弱化我政府地位進行政治性施壓，都還要進一步分析，並觀察有無「認知作戰操作進一步效應」，評估中共實際動因。

蔡明彥強調，政府的立場仍是全力捍衛、維護漁民在海上相關合法漁事作業權利；也提醒漁民進入敏感水域時，必須提高警覺、尊重相關國家法律規定。他最後也呼籲，這起案例處理過程中，兩岸仍須有良性互動，「累積互信、堆疊善意」，讓雙方關係可以朝良性、正面方向發展。

國旗在中國海警前飄揚！澎湖漁船被追20分鐘求救　海巡署急救援

基隆漁船被日本扣留！船東繳600萬日圓罰款　外交部：獲釋返航中

澎湖漁船犯了三不該！黃暐瀚：換作中國漁船　台灣海巡也是照樣抓

澎湖漁船遭中國海警扣押　陸委會曝原因：休漁期使用網孔過小網具

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載