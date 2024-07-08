中國扣我澎湖漁船「不尋常」 蔡明彥：須評估中共政治性施壓
澎湖漁船「大進滿88號」在金門外海作業時，遭中國海警船強行登檢並帶回福建圍頭港，目前人船都仍留置當地。國安局長蔡明彥今（8）日表示，這是「比較不尋常的案例」，中方是否藉此弱化我政府主權地位、政治性施壓尚待分析，將持續觀察對方有無進一步操作認知作戰，以評估中方實際動因。
記者林詠青／台北報導
國安局長蔡明彥今天赴立院外交及國防委員會備質詢，他會前受訪表示，澎湖漁船遭中方登檢扣押，「確實是一個比較不尋常的案例」，政府在處理上會非常的謹慎。
對於中方扣我人船背後原因為何？蔡明彥則強調，分為法律面及政治面兩個層次。中共官方說法是我國漁船違反當地漁事法規；但政治面上，中共是否意圖透過扣押及後續行政裁罰，展現中共對台海的管轄權，弱化我政府地位進行政治性施壓，都還要進一步分析，並觀察有無「認知作戰操作進一步效應」，評估中共實際動因。
蔡明彥強調，政府的立場仍是全力捍衛、維護漁民在海上相關合法漁事作業權利；也提醒漁民進入敏感水域時，必須提高警覺、尊重相關國家法律規定。他最後也呼籲，這起案例處理過程中，兩岸仍須有良性互動，「累積互信、堆疊善意」，讓雙方關係可以朝良性、正面方向發展。