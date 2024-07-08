獎勵淘汰蛋雞 農業部認：業者在觀望「希望別的雞場去做」
近期雞蛋價格接連降價以利銷售，農業部也補助雞農淘汰蛋雞，協助產業平衡。然而農業部長陳駿季今（8）日坦言，業者都還在觀望，希望讓別的雞場加速淘汰，自己的雞場可以繼續生產。
記者許若茵／台北報導
陳駿季說明，整個雞蛋精進產業作業是跟業者一起討論出來的，像是蛋雞場終端老母雞加速淘汰，不要繼續生產受精蛋，有蛋中雞的產出，老母雞淘汰是蛋雞場例行性調節，每個月大概有120萬隻，不是政府強制淘汰，是透過政策誘因加速老母雞淘汰，希望讓產業更快恢復到比較健全的態度。
陳駿季指出，從登記的狀況來看，蛋雞場採取觀望態度，希望自己的雞場能夠下更多的蛋，讓別的雞場去做淘汰，呼籲所有業者大家一起合作、努力促進雞蛋產銷工序。
陳駿季也解釋，設計這樣獎勵措施，過往冬天都有禽流感疫情，種雞若是過度淘汰，若禽流感大爆發，可能來不及產出蛋雞，所以兩者之間權衡，用現在方式跟業者討論是最大共識。
針對消費端，陳駿季強調，已多次喊話消費者多消費雞蛋，暑假通常是淡季，但雞蛋是好的蛋白質，希望大家能多吃雞蛋，也呼籲，雞蛋已經多次降季，比高峰降了10多元，希望能回歸成本回饋消費者。
至於農粉幣發放已1週，陳駿季評估，現在還不是這麼準確，要等大概2至3週才能看出效應。