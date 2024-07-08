議員林依婷父林士傑遭槍殺！身中至少3槍、擊中臉頸胸要害傷重亡
8日清晨，台南市區漁會理事長林士傑，於住家門口遭槍殺身亡，消息震驚各界，檢警初步檢視，林士傑臉部、頸部、胸部均有槍傷，初估身中至少3槍，而透過曝光的監視器畫面，可以看到槍手埋伏於林士傑住家附近，見到他走出家門，隨即衝過來近距離開槍，見林士傑倒地仍持續開槍，犯案後轉身逃離現場。
記者林盈君／綜合報導
據了解，林士傑於今天清晨準備去爬山，未料走出家門口卻遭槍擊，當時槍手身穿黑衣，見到林士傑現身，隨即跑過來近距離開槍，並連轟數槍才離去，顯見殺意堅決。林士傑被緊急送往永康奇美醫院搶救，清晨6時20分宣告不治。
檢警初步勘驗，林士傑身中至少3槍，且槍槍均朝要害擊發，警方於現場尋獲約9枚彈殼。根據槍手行兇時間，不排除兇嫌曾來踩點，掌握林士傑的作息與活動習慣，才能精確的於今天清晨、埋伏於其住家附近，並持槍行兇後逃離，目前警方持續追查，並釐清有無接應的共犯，全案持續偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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