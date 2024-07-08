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今永昇太首年就入選明星賽！日球員史上第9人　拿到獎金要分大家

▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太進入明星賽，他是史上第九位，剛加入美職就入選明星賽的日本球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太進入明星賽，他是史上第九位，剛加入美職就入選明星賽的日本球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB)日籍左投今永昇太在今年以4年5300萬美元（合台幣約16.5億元）加盟芝加哥小熊，本季至今繳出7勝2敗、防禦率3.16的成績，在今（8）日更是確定入選國聯明星隊，今永昇太成為大聯盟第9位以新秀身份入選明星賽的日本選手，最近一位則是去年加盟紐約大都會的投手千賀滉大。此外今永昇太將與洛杉磯道奇二刀流好手大谷翔平一同在明星賽並肩作戰。今永昇太也說：「我身為小熊隊代表進入明星賽，如果拿到獎金，我會分給大家的。」

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今永加入小熊第一年　就進入明星賽

今日小熊交手洛杉磯天使的賽前，小熊主帥Craig Counsell就把全隊集合起來，特地宣布今永昇太入選明星賽的好消息，並表示「今永昇太是位學習者，他想要變得更強，他十分有好奇心，這是讓他保持進步的關鍵，他每一次總是要做得更多一點、更好一點。這些是優秀球員的特徵，這份肯定是他應得的。」

對於主帥Craig Counsell特地召開會議宣布喜訊，今永昇太則透露，「我起初不知道這個會議要談論什麼，因為我認為我們隊上還有許多好手，他們都是有資格被選上的，但當我知道自己被選上時非常高興。」隨著今永昇太入選明星賽，他將與洛杉磯道奇二刀流好手大谷翔平一同並肩作戰。

今永昇太本季為小熊出賽16場（全為先發登板），主投91局拿下全隊最多的7勝（2敗），送出92次三振、防禦率為3.16，以今永昇太的表現，可說是扛下小熊「王牌」的重任。

史上在菜鳥年就入選明星賽的日籍選手，包含1995年的名投野茂英雄、2001年的傳奇球星鈴木一朗、2003年的松井秀喜、2007年的岡島秀樹、2008年的福留孝介、2012年的達比修有、2014年的田中將大、以及2023年的千賀滉大。

今永昇太獲得球員熱烈歡迎，他也說：「我身為小熊隊代表進入明星賽，如果拿到獎金，我會分給大家的。」


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