今永昇太首年就入選明星賽！日球員史上第9人　拿到獎金要分大家

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今日小熊交手洛杉磯天使的賽前，小熊主帥Craig Counsell就把全隊集合起來，特地宣布今永昇太入選明星賽的好消息，並表示「今永昇太是位學習者，他想要變得更強，他十分有好奇心，這是讓他保持進步的關鍵，他每一次總是要做得更多一點、更好一點。這些是優秀球員的特徵，這份肯定是他應得的。」
對於主帥Craig Counsell特地召開會議宣布喜訊，今永昇太則透露，「我起初不知道這個會議要談論什麼，因為我認為我們隊上還有許多好手，他們都是有資格被選上的，但當我知道自己被選上時非常高興。」隨著今永昇太入選明星賽，他將與洛杉磯道奇二刀流好手大谷翔平一同並肩作戰。
今永昇太本季為小熊出賽16場（全為先發登板），主投91局拿下全隊最多的7勝（2敗），送出92次三振、防禦率為3.16，以今永昇太的表現，可說是扛下小熊「王牌」的重任。
史上在菜鳥年就入選明星賽的日籍選手，包含1995年的名投野茂英雄、2001年的傳奇球星鈴木一朗、2003年的松井秀喜、2007年的岡島秀樹、2008年的福留孝介、2012年的達比修有、2014年的田中將大、以及2023年的千賀滉大。
今永昇太獲得球員熱烈歡迎，他也說：「我身為小熊隊代表進入明星賽，如果拿到獎金，我會分給大家的。」