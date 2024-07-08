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32歲短今被嫌「很老去做醫美」！一看留言紀錄：放心了我真美

▲短今被網友嫌「很老去做醫美」，她點進去留言紀錄，全是攻擊性留言，她轉念放寬心：「我真美。」（圖／短今臉書）
▲短今被網友嫌「很老去做醫美」，她點進去留言紀錄，全是攻擊性留言，她轉念放寬心：「我真美。」（圖／短今臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

32歲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）憑著姣好的外貌和完美比例的體態，獲得許多粉絲的喜愛與支持。日前她登上小S的節目《小姐不熙娣》話題不斷，沒想到竟有酸民到官方 YouTube上留言，「短今看起來很老，醫美去做一下好嗎？」本人看到後原本要自省，點進該網友歷史留言紀錄，發現滿滿都是惡意評論，短今大嘆「我就放心了，我真漂亮。」

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短今日前登上《小姐不熙娣》因不想輸給後輩，現場直接大秀一字馬，卻因為沒有拉筋在節目中當場痛到哭出來，真實不做作的反應也令她圈粉無數。有酸民到《小姐不熙娣》官方YouTube下留言「短斤（今）看起來很老，醫美去做一下好嗎？」短今表示看到留言後原本自省臉蛋哪裡需要加強，但她再點進去該網友歷史留言記錄看，全都是罵人的評論，立刻頓悟「我就放心了，我真漂亮。」

▲短今（中）展現她的大絕招「一字馬」劈腿，她毫不猶豫地跳起來後張開雙腿劈下去，沒想到直接超大力撞擊地板，讓一旁的主持人小S（左）跟派翠克（右）看了都嚇一大跳。（圖／小姐不熙娣臉書粉專）
▲短今（中）展現她的「一字馬」劈腿，卻因為沒拉筋當場痛哭。（圖／小姐不熙娣臉書）
▲短今無厘頭、人來瘋性格圈粉無數。（圖／短今臉書）
▲短今無厘頭、人來瘋性格圈粉無數。（圖／短今臉書）
短今貼文一出後，有粉絲關心她在節目中劈腿受傷的情況，「我只在乎劈完腿的筋一切安好不」，短今也親自回應「還好，還不用退休。」事實上，這不是短今第一次被攻擊，日前有網友到她臉書下批評「能不能有年輕的啦啦隊呢？」惹怒短今回嗆：「那你能不能去看年輕的就好，不要愛看又愛酸？！」事後她在社群上抒發心情表示，「說實在的，年齡不是我能決定的，至少我對於這份工作的熱情不會少」，讓粉絲好心疼。

▲短今原本糾結網友的評論，點進去歷史留言紀錄後，她便放寬心了。（圖／短今Threads）
▲短今原本糾結網友的評論，點進去歷史留言紀錄後，她便放寬心了。（圖／短今Threads）

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