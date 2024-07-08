早互看不對眼？郭正亮曝賴清德、鄭文燦因「她」產生瑜亮情結

鄭文燦涉貪「蔡英文會出手相救」？郭正亮預言結局

▲鄭文燦6日微笑走出地院。（圖／記者陳明中攝影）
▲鄭文燦6日微笑走出地院。（圖／記者陳明中攝影）

政治中心／綜合報導

前桃園市長鄭文燦疑涉入林口工五擴大用地弊案收賄，6日遭桃園地檢署聲押，桃園地院裁定500萬元交保，並限制住居、限制出境出海；總統賴清德對此表示，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱。前立委郭正亮認為，「這很難救，因為蔡英文不在其位，最重要就是總檢察長會服從誰，基本上他們都會向著總統。」

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郭正亮7日在節目《新聞大白話》中指出，賴清德6日下午在台南灣裡教會參加91歲杜水泉先生追思禮拜後，回應鄭文燦一案，代表賴清德在意這個案子，「因為他那天並沒有打算有記者會，他就突然停住就開始講，而且那天就是講台南的議題，也不一定要回答這個議題，他可以說進入司法，我不便評論，但他就是要講」，郭正亮還說，他聽說賴清德得知五百萬交保，臉色也不太好，「人家會去拍的，他當然認為他不會交保，因為每一個環節你不可能顧到，鄭文燦也有他的朋友，未來真的還要再看」。

郭正亮直言，「如果鄭文燦硬說這是借據，那就不能說這是貪污，因為我有還，但對方是不是配合這個說法，我們不知道，所以有人擔心會不會去跟他串供」，郭正亮坦言，目前沒有其他的證據，「因為這個案子沒成功，被內政部打回來之後，錢就還人家了。」

至於前總統蔡英文會不會救鄭文燦，郭正亮認為，「這很難救，因為蔡英文不在其位，最重要就是總檢察長會服從誰，基本上他們都會向著總統」。

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