超微曾想收購輝達！前工程師曝「破局原因」：黃仁勳堅持要當CEO
AI晶片大廠輝達（NVIDIA）今年迄今股價大漲超過145%，市值增加約2兆美元，佔據AI中心舞台，執行長黃仁勳不僅帶領輝達登上一個又一個的高峰，更引領世界走向AI。隨著股價不斷飆升，輝達於6月中旬，一度超越微軟、蘋果，一躍成為全球最有價值公司。近期前超微工程師卻揭露一段鮮為人知的過往——輝達差點被超微（AMD）併購，是輝達執行長黃仁勳堅持當CEO才破局。
記者鄭妤安/台北報導
前超微工程師Hemant Mohapatra於個人X平台上透露，超微首席執行長還是Hector Ruiz的時期，公司曾一度想要收購輝達，當時超微在與英特爾（Intel）的競爭中苦苦掙扎，看到了與輝達聯手鞏固其市場地位的機會。Hector Ruiz向黃仁勳提出合併建議，黃仁勳表示不準備出售輝達，除非併購後能取代Hector Ruiz擔任合資公司的執行長。
外媒《Tech Times》表示，黃仁勳拒絕放棄對輝達的控制，不僅僅是場權利上的鬥爭，更根植於其對公司的策略願景。Mohapatra貼文指出，黃仁勳有個長期計劃，就是將輝達的GPU技術鎖定在專有的封閉CUDA模型上，這項策略對於將公司定位為AI和GPU市場的領導者來說至關重要。
在黃仁勳提出條件後，超微選擇放棄合併，轉而收購競爭對手冶天科技（ATI），雖然錯過了收購輝達的機會，但此舉也成功讓超微繼續在GPU市場追求創新。
另一位超微長期員工Phil Park也透過X證實了這段回憶，他補充評論道，當時輝達「還只是個小男孩」，然而，幾年的時間，態勢大轉，AI需求巨大，輝達的GPU和AI超大規模處理器佔據產業主導地位，超微正試圖再次迎頭趕上。