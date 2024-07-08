馬桶沾滿血！工程師以為痔瘡「半年就過世」　醫嘆：檢查已經癌末

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蕭敦仁說，工程師忍受血便半年後，終於來照大腸鏡，怎料「才一進去肛門口沒幾公分，幾乎整片都是腫瘤，一切片果然是大腸癌」，且癌細胞已擴散到整個腹腔，外科醫師透過開刀也無能為力，患者在半年後就過世。蕭敦仁提及，雖然糞便潛血大部分都是痔瘡，但呼籲國人不要抱持僥倖心態，有異狀就要即時照大腸鏡，盡快揪出病灶。
胃腸肝膽科醫師吳宗勤表示，就算不菸不酒，現代人仍可能有息肉或大腸癌出現，年輕人也常忽略或誤解大腸癌的危險因子，對此他也提出，若出現6大警訊，務必要儘早就醫諮詢。
⚠️血便：若出現血便或排便後衛生紙上有鮮血，在年輕族群的最常見原因還是痔瘡，但如果外塗內服藥物都效果不佳或持續出現血便，就要懷疑是否和大腸癌有關。
⚠️ 排便習慣改變：如果本身有便秘或腹瀉困擾，卻突然改變排便習慣，從「三天上一次廁所」變成「一天三次」，或「一天三次」變「三天一次」，透過藥物治療與飲食調整後，排便仍然未改。
⚠️腹脹合併排便困難：若出現反覆腹脹，或排便突然很不順，甚至幾乎排不出來，可能是和大腸癌有關。
⚠️長期腹瀉合併絞痛：原本只有白天或壓力下才出現的腸躁症腹痛腹瀉，變成連晚上睡覺或放假時都出現腹瀉不適。
⚠️糞便變化：若糞便中出現粘膜、變細、甚至油脂浮在水面，持續且惡化，因立即就醫。
⚠️新發現的缺鐵性貧血，但女性已經停經或月經量不多，男性排除泌尿道出血或內出血以及慢性發炎等等問題，要考慮腸胃道出血，或幽門螺旋桿菌造成的缺鐵性貧血。
此外，林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢也說明，由於飲食西化、食品添加物等因素，大腸癌發生的年齡也逐漸年輕化，「早發型大腸癌」的評斷標準為「診斷時小於50歲」，由於全球案例愈來愈多，美國也建議將大腸癌篩檢年齡下修到45歲，「飲酒」更成為大腸癌出現早發性的一大主因，風險直逼1.2倍。