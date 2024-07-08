特企／快樂的雞 生出勇健的蛋　家樂福力推非籠飼雞蛋

特企／森形埔里農莊為里山倡議示範場域　預計提供逾千工作機會

▲森形埔里農莊成為首座百公頃級沉浸式農遊圈預計提供在地逾千工作機會。（圖／品牌提供）
▲森形埔里農莊成為首座百公頃級沉浸式農遊圈預計提供在地逾千工作機會。（圖／品牌提供）

本報訊

森形埔里農莊秉持關懷在地精神，今（8日）宣布將在埔里推動聯合國里山倡議，打造屬於台灣的里山夢。森形埔里農莊堅持在環境承載量和恢復力的限度內控制資源使用量，將斥資70億打造台灣首座百公頃級沉浸式農遊圈，同時為促進在地經濟及人口成長，森形埔里農莊更承諾優先招募當地居民為員工，預計將提供逾千就業機會歡迎青年返鄉打拼，盼為埔里在地經濟與就業市場注入正面活力，助益南投縣成就「國際觀光首都願景」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
母集團中屋事業機構董事長劉福壽表示：「中屋事業機構致力南投在地發展近40年，以打造一個人與自然和諧共生的環境與未來為事業願景。」森形埔里農莊採農業與自然保育並重的發展模式，將成為聯合國「里山倡議」在台灣最大規模的實踐示範場域，並與中興大學、暨南大學、林試所、農改場等產、官、學單位攜手合作，期待與當地居民齊力打造正循環，孵化台灣農業與山林保育的永續共生經濟。

首座兼顧農業與自然保育的百公頃級沉浸式農遊圈

森形埔里農莊兼顧「生態、低碳、環境友善」綠色旅遊概念，導入水循環再利用等，致力維持在地適性發展。森形埔里農莊發展規劃，將涵蓋旅館住宿、森林探索、馬場體驗、食農教育、藝術文化、餐飲服務等遊憩方式。旅客們可恣意步入森林，探索自然山林生態，也可以在綠色景點中，體驗南投底蘊深厚的工藝資產與文化能量，強化遊程的深度與廣度。執行長劉佳穎表示，盼以適宜全齡的多樣化遊憩方式，讓旅客藉「慢遊方式」探索埔里之美。

「相信人與自然密不可分」的森形埔里農莊亦肩負「食農教育」重要任務，其「神農園區」已開設涵蓋農業知識、環境保護及自然資源永續利用的課程，讓旅客藉由體驗了解樸門農法、食物產地到餐桌的歷程，透過與土地共生對話，重新認識農業價值，進而培養對食物、生產者及環境的尊重。

以農業、人文、民生等綜合效益為南投縣「國際觀光首都願景」奠基

埔里鎮坐擁得天獨厚地理環境，享氣候溫和及水質純淨之利，孕育出多樣花卉、甘蔗、百香果、茭白筍、菇菌類等豐富在地農特產品。中屋事業機構為森形埔里農莊百公頃農遊圈建置完整資源供應鏈，並涵蓋包含觀光部門與農業部門等兩大項發展對策，從兼顧開發與在地保育，串起農業、人文、藝術、旅遊、民生百業的綜合效益，也為南投縣觀光政策白皮書中的「國際觀光首都願景」奠定更穩固的基石。

新型態「農業百貨」概念也將成為森形埔里農莊與在地農業互利共生的重要基礎，園區內將規劃數個農產銷售的整合據點，提供當地優質農戶做為自產作物的展示、銷售之平台，透過整合旅客人潮、季節活動與宣傳等資源投入，讓產銷與供應鏈系統更加優化。

森形埔里農莊秉持在地關懷，除承諾優先在地聘用與永續保育外，也規劃多項在地回饋機制，包含中興大學的認證契作收購、引導產學合作人才落地經營，未來也將創造多面向的產業及工作機會，讓在地經濟農業成為南投共創共生的推動力量。

特企／美國「這項」竟是全球第五名？

乖乖「漢光限定版」守護台灣！讓經典零食燃起你的愛台魂

特企／臺南芒果快閃最終站　黃偉哲準備滿滿好禮在桃園遠百等你來

特企／全台最瘋狂直播主將飛往瑞士　帶觀眾盡收瑞士最美景點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代