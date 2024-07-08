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LOL／T1奪「2024電競世界盃」冠軍！1300萬入袋　Faker當選MVP

▲由沙烏地阿拉伯主辦的2024 電競世界盃，《LOL 英雄聯盟》由韓國戰隊 T1 拿下冠軍。（圖／EWC 官方社群）
▲由沙烏地阿拉伯主辦的2024 電競世界盃，《LOL 英雄聯盟》由韓國戰隊 T1 拿下冠軍。（圖／EWC 官方社群）

記者張志浩／綜合報導

由沙烏地阿拉伯主辦，被稱為「石油盃」的2024 電競世界盃（2024 Esports World Cup，2024 EWC）台灣時間今（8）日凌晨結束《LOL 英雄聯盟》賽事，最終韓國戰隊 T1 以 3:1 擊敗中國戰隊 TES 拿下首屆冠軍，並抱回40萬美元（約新台幣1300萬元）獎金，賽事 MVP 則頒給中路 Faker，替他的傳奇電競生涯再添新的一頁。

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本屆 EWC ，T1 在首輪 2:1 擊敗中國強敵 BLG ，次輪首戰雖然輸給北美的 TL 但後兩戰穩住陣腳，再以 2:1 獲勝進入決賽，冠軍戰 T1 首局不敵 TES ，不過接下來連趕3局，逆轉奪下首屆電競世界盃冠軍，而獎金池超過 6000 萬美金的 EWC 也沒在客氣，冠軍 T1 拿下40萬美元、亞軍 TES 20 萬美元、3至4名分別有10萬美元，5至8名也有5萬美元。

▲T1 中路 Faker 在 EWC 三輪都繳出絕佳表現，獲選為本屆賽事 MVP。（圖／EWC 官方社群）
▲T1 中路 Faker 在 EWC 三輪都繳出絕佳表現，獲選為本屆賽事 MVP。（圖／EWC 官方社群）
T1 上一輪面對 TL 時打得有些掙扎，除了 Faker 以外，其餘隊員狀況並非頂尖，粉絲也戲稱 Faker 一人扛下整隊，而冠軍戰雖然全隊狀況有回穩，不過 Faker 還是有如神一般的存在，後3場分別拿出阿璃、阿祈爾、犽宿對決 TES 中路 Creme ，並頻繁和打野 Oner 在前期做出連動帶起優勢，最終獲選賽事 MVP 實至名歸。

Faker 斬獲 EWC 冠軍後，也達成終極大滿貫，包括世界大賽4座冠軍、MSI季中邀請賽冠軍、IEM 冠軍、LCK 冠軍等，賽後受訪 Faker 也表示，自己始終抱著努力進步的心態，才能維持頂尖競技狀態，更重要的是，「我有一群很棒的隊友和粉絲的支持，讓我可以表現的很好。」

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