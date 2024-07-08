LOL／T1奪「2024電競世界盃」冠軍！1300萬入袋 Faker當選MVP
由沙烏地阿拉伯主辦，被稱為「石油盃」的2024 電競世界盃（2024 Esports World Cup，2024 EWC）台灣時間今（8）日凌晨結束《LOL 英雄聯盟》賽事，最終韓國戰隊 T1 以 3:1 擊敗中國戰隊 TES 拿下首屆冠軍，並抱回40萬美元（約新台幣1300萬元）獎金，賽事 MVP 則頒給中路 Faker，替他的傳奇電競生涯再添新的一頁。
記者張志浩／綜合報導
本屆 EWC ，T1 在首輪 2:1 擊敗中國強敵 BLG ，次輪首戰雖然輸給北美的 TL 但後兩戰穩住陣腳，再以 2:1 獲勝進入決賽，冠軍戰 T1 首局不敵 TES ，不過接下來連趕3局，逆轉奪下首屆電競世界盃冠軍，而獎金池超過 6000 萬美金的 EWC 也沒在客氣，冠軍 T1 拿下40萬美元、亞軍 TES 20 萬美元、3至4名分別有10萬美元，5至8名也有5萬美元。
T1 上一輪面對 TL 時打得有些掙扎，除了 Faker 以外，其餘隊員狀況並非頂尖，粉絲也戲稱 Faker 一人扛下整隊，而冠軍戰雖然全隊狀況有回穩，不過 Faker 還是有如神一般的存在，後3場分別拿出阿璃、阿祈爾、犽宿對決 TES 中路 Creme ，並頻繁和打野 Oner 在前期做出連動帶起優勢，最終獲選賽事 MVP 實至名歸。
Faker 斬獲 EWC 冠軍後，也達成終極大滿貫，包括世界大賽4座冠軍、MSI季中邀請賽冠軍、IEM 冠軍、LCK 冠軍等，賽後受訪 Faker 也表示，自己始終抱著努力進步的心態，才能維持頂尖競技狀態，更重要的是，「我有一群很棒的隊友和粉絲的支持，讓我可以表現的很好。」