今日來講股／台積電登千、台股高還有更高！專家曝優先佈局這幾檔

台積電衝1035元創天價、鴻海站226元　台股點火至23831點創新高

▲在兩大權值股台積電、鴻海的拉抬下，帶領台北股市點火上攻，最高來到23831.64點，上漲275.05點或1.1%。（圖／NOWnews資料照）
▲在兩大權值股台積電、鴻海的拉抬下，帶領台北股市點火上攻，最高來到23831.64點，上漲275.05點或1.1%。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（8）日雖然開盤表現震盪，不過在兩大權值股台積電、鴻海的拉抬下，帶領指數點火上攻，最高來到23831.64點，上漲275.05點或1.1%，再創歷史新高點。而權王台積電最高來到1035元、再創新天價，鴻海則是最高來到226元、創2007年11月、也就是超過16年來波段新高。

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台積電今日以1005元開出，最高來到1035元、上漲30元或2.99%。台積電4月、5月合計營收達新台幣4656.41億元，法人認為，台積電第二季業績表現有機會優於預期，季營收可望「季增超過1成」，增幅將超越美元營收成長8%高標。此外業界認為，在蘋果、高通、聯發科及英特爾外包等消費型產品挹注之下，台積電下半年3奈米供應持續吃緊，並將延續至2025年。

因此有美系外資看好AI半導體需求可持續性的預期以及晶圓價格上漲的趨勢，因此將台積電目標價上調9.3%，達到1180元。

市值二哥鴻海以217元開出，最高來到226元、上漲5.36%，再寫2007年11月以來波段高點。受惠AI雲端產品拉貨動能增加，鴻海第二季營收1.55兆元，季增17.37%、年增19.12%；上半年營收2.87兆元，年增3.92%；鴻海第二季營收創同期高、6月、上半年則為同期次高。

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