李亦伸專欄／日本有我們沒有的故事！河村勇輝挑戰NBA季前訓練營

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河村目前效力日本職橫濱海盜，上季場均20.9分、8.1助攻，是日本男籃打進巴黎奧運主力控球，速度快、突破能力和視野一流，河村在2023籃球世界盃代表日本出賽，場均13分、.6.5助攻，是日本隊打進巴黎奧運第一主控。
身高只有173公分矮控球，河村勇輝展現出來的速度、突破能力和攻防表現，都讓世人驚艷。
矮，但防守對位不吃虧，河村勇輝更擅長身體壓迫，用速度迫使對手感到壓力，精準外線和出手，快速突破、組織力和傳球視野一流，河村勇輝兩年前就已經超越日本職籃球星167公分富堅勇樹，成為日本男籃第一控球。
河村勇輝這次能拿到NBA季前訓練營合約，除了經紀公司實力和策略，更重要的是他在去年籃球世界盃的非凡表演，今年在日本職籃也有聯盟第一控球的水準發揮，值得更大肯定與嘗試。
論身材、對位、能力規格，河村勇輝很難在NBA生存立足，但他在亞籃是頂尖控球，在世界籃球舞台上依舊能打出場均13分+6助攻以上表現，河村勇輝用實力和表現證明他是「世界級球員」，他是日本自己培養出來的球員。
富永啟生出身和NCAA經歷比較特別，他是一名純射手，在內布拉斯加大學打出名氣和實力，他的出色投籃和三分能力被譽為「日本Stephen Curry」。
富永啟生也是日本男籃打進巴黎奧運主力之一，經常性得分大爆發，不能放空的威脅，出手又快又準的三分能力，保持精準閱讀比賽，利用突破、創造空間和無球跑動，富永啟生接球就投能力，在亞籃獨霸一方。
NBA非常重視一對一防守強度和能力，這是富永啟生弱項，也是身材天賦最大罩門，但他仍值得一分NBA季前訓練營合約，有機會挑戰NBA。
日本籃球從25年前田臥勇太旅美打大學籃球，成功挑戰NBA開始，富樫勇樹也走上這條挑戰NBA之路，接著八村壘、渡邊雄太從美國NCAA大學進入NBA，過去幾年日本自己培養出來兩名後衛馬場雄大、比江島慎多次挑戰NBA夏季聯盟，並且離開日本職籃轉戰澳洲職籃NBL歷練，日本男籃一個接一個挑戰NBA夢想，不管成功與否，都是「我們沒有的故事」。
他們都在努力超越自我、超越極限，挑戰更嚴厲、更高層級聯賽。
台灣籃球目前只能往大陸職籃CBA和日本職籃B League跑，台灣球員多數旅美打高中籃球或大學籃球都半途而廢，不要說挑戰NBA，連挑戰NCAA都只能走一半。
中華女籃兩支國家隊中華藍、中華白，2024瓊斯盃女籃賽先後被日本大學女籃明星隊痛宰51分、52分，那種懸殊差距和打球觀念、基礎、個人、執教能力落差讓人心痛。
看著日本職籃不斷超越自我，站上亞籃顛峰，挑戰世界籃球，夢想NBA，台灣籃球停滯20年，叫人無言以對。
日本籃球總有「我們沒有的故事」，台灣籃球現在除了PLG、T1兩職籃二合一「一團亂」，女籃徹底崩潰，我們還有什麼?