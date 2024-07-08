徐巧芯怒了！盯梢案13天查嘸資深媒體人 梁文傑稱《自由》不透露
立法院外交及國防委員會今（8）日聚焦「盯梢案」，國民黨立委徐巧芯質問陸委會副主委梁文傑相關調查進度，梁文傑稱仍未找到「資深媒體人」，但的確知道《自由時報》該篇報導所指涉的就是東森新聞台，並一再強調行政調查範圍有限，需由司法處理，讓徐巧芯忍不住勃然大怒，質疑陸委會調查敷衍。
記者林詠青／台北報導
徐巧芯今天質詢時，詢問陸委會副主委梁文傑與文化部共同針對《自由時報》該篇報導的調查進度如何？有沒有找到報導中爆料的「資深媒體人」？梁文傑則仍說沒找到，並強調有問過《自由》，「《自由時報》表示，所報新聞都有所本，經過合理查證，不便透露消息來源。」徐巧芯更追問梁文傑，是否知道該篇報導指涉的是哪家新聞台？梁文傑則坦承就是東森新聞台。
徐巧芯聽了忍不住大怒，痛批全案已經過13天，還是沒查到確實證據。她並出示東森新聞台政論節目攝影棚的照片質問，如果真有中共人士盯梢，到底要站在哪裡？梁文傑則表示，媒體不會回答他們這些問題，相關問題「已經超出行政調查的範圍」，必須交由司法調查。
至於民進黨立委沈伯洋曾稱，他2個月前就得知「盯梢案」相關情資，並強調自己有舉報。徐巧芯則向國安局長蔡明彥求證，不過，蔡明彥不願證實，僅強調沈伯洋講的是有向「國安單位」舉報，不是國安局，至於沈伯洋向哪個單位舉報，「應由沈委員對外說明」。蔡明彥表示，國安局的確有收到媒體遭中共人士盯梢的情資，但「不會針對情訊來源說明」。
徐巧芯接著追問，國安局是何時收到情資？是新華社記者趙博離台前、還是離台後？蔡明彥則堅不透露，強調國安局沒有司法調查權，至於本案已有媒體人提告，進入司法程序，國安局不便評論。