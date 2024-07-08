今日來講股／台積電登千、台股高還有更高！專家曝優先佈局這幾檔

鴻海股價衝至226元、市值重回新台幣3兆元大關　僅花5日成功填息

▲市值二哥鴻海以217元開出，成功站上填息價216元，並且盤中持續點火，最高來到226元，刷新超過16年來新高表現。（圖／NOWnews資料照片）
▲市值二哥鴻海以217元開出，成功站上填息價216元，並且盤中持續點火，最高來到226元，刷新超過16年來新高表現。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（8）日雖然開盤表現震盪，不過在兩大權值股台積電、鴻海的拉抬下，帶領指數點火上攻，最高來到23912.19點，上漲355.6點或1.5%，再創歷史新高點。市值二哥鴻海以217元開出，成功站上填息價216元，並且盤中持續點火，最高來到226元，刷新超過16年來新高表現。

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鴻海今日以217元開出，最高來到226元、上漲5.36%，再寫2007年11月、也就是超過16年以來以來波段高點。市值也重返3兆元門檻來到3.13兆元，持續位居市值二哥的表現。

此外，鴻海7月2日進行除息交易，每股配發現金股利新台幣5.4元，創下1991年上市掛牌以來的最高水準。不過上週表現稍嫌無力，因此陷入貼息窘境，不過今日以217元開出，成功站上填息價216元，花費了5個交易日完成填息。

鴻海公布6月營收為4907億元，雖月減10.8%，但年增達16.07%，為歷年同期次高。第二季營收1.55兆元，季增17.37%、年增19.12%，為歷年同期新高。上半年整體營收同樣表現亮眼，為2.87兆元、年增3.92%，創下歷年同期次高。

鴻海表示，6月月減部分，主要是元件及其他產品類別略為衰退，電腦終端產品類別、消費智能產品類別有衰退情況。其中，電腦終端產品類別上月受惠於新產品上市，基期較高，所以月對月表現衰退。消費智能產品類別則因拉貨動能保守，本類別月對月衰退。

不過，鴻海指出，6月營收年增16.07%，雲端網路產品類別因AI雲端產品拉貨動能增加，年對年強勁成長。元件及其他產品類別主要業務相關零組件出貨增加，車用業務出貨成長，本類別年對年強勁成長。電腦終端產品類別受惠新產品上市，年對年顯著成長。消費智能產品因拉貨動能保守，年對年表現衰退。

鴻海的走高，也帶動部分集團股順勢上攻，訊芯-KY上漲逾6%，中揚光上漲逾5%，GIS-KY上漲逾4%，建漢、臻鼎-KY上漲逾2%。

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