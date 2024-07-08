中職戰報Week 14／吳念庭、陳聖平秀即戰力身手　兄弟連勝開紅盤

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今年中職首輪的旅外大物，台鋼雄鷹吳念庭、統一獅陳聖平，在上周五開始的下半季賽程中，直接無縫接軌補上球隊內野空缺。吳念庭扛起過往熟悉的三壘防區，並且擔任台鋼雄鷹的中心打者；陳聖平則是補上統一獅上半季後段最缺人的內野中線，並以守備光譜最重要的游擊手出賽，兩人攻守都有優異表現。
吳念庭在西武獅隊時期，擔任過一、二、三壘與外野手，但近年以一、三壘為主。今年吳念庭決定返台參加中職選秀後，採取陳冠宇模式，先加入全越運動成棒隊維持身手，在整個春季聯賽幾乎都以三壘手出賽，也因此台鋼雄鷹的總教練洪一中讓吳念庭先以習慣的三壘手身份出場。
吳念庭雖在下半季前3場比賽發生1次失誤，但整體來說守備範圍與反應都沒太大問題，不論是全速趨前處理，或是趨前守備面對強擊球，他都能夠處理的乾淨俐落；打擊部份，吳念庭與魔鷹、王柏融組成中心打線，加上周一上半季最終戰的替補出賽，合計11打數5安打，擊球的節奏感不錯，有許多紮實的擊球。吳念庭的加入，讓台鋼雄鷹的打線更加完整。
2.5年合約總值最高1166萬元加入統一獅的陳聖平，下半季隨即以先發游擊手的身份出場。前3場出賽即便有1次失誤，但守備範圍與傳球臂力還是上乘。
上周面對中信兄弟的系列賽，可能因為第1場比賽，因為緊張再加上抽筋，導致表現有些放不開，但穩定性不差；熟悉比賽節奏後，更看到陳聖平在大範圍的移動，仍能攔住球並穩穩的傳向一壘，也獲得守備教練玉木朋孝給予「傳球穩定」的評價。
打擊方面，陳聖平則需要面對東西棒球文化不同的考驗。在速球的攻擊上，陳聖平明顯應對快速，優秀的應對能力，讓他對於速球可以有紮實擊球；但反之對於外角的變化球，陳聖平則明顯揮空率較高，也讓中信兄弟的投捕找到對戰弱點來做配球。
短暫的下半季前3戰，可看到吳念庭與陳聖平在攻守兩端確實是即戰力球員，不過未來他們在守備方面還需要面對台灣場地與美國、日本特性不同的考驗。
日本場地較為平整鬆軟、美國場地較為堅硬乾燥，台灣的內野場地在各主場養護方式不同下，又有不同的草皮紅土特性，等到經驗累積並熟悉場地特性後，才是這2位內野手發揮能力的時刻。
最Hot球隊：牛棚回穩長打發威 中信兄弟3連勝開季
今年上半季，中信兄弟牛棚防禦率4.63，與台鋼雄鷹並列全聯盟最差，即便上半季中信兄弟拿下287分，是全聯盟第2的攻擊效率，但最終只繳出32勝28敗的成績，排名上半季第3，距離榜首的統一獅隊有5場勝差。
不過在上半季尾聲，中信兄弟的牛棚逐漸穩定，經過上半季結束的休兵日休息後，下半季前3戰，中信兄弟牛棚繳出7.2局只失2分的優異成績。特別是勝利方程式的呂彥青與吳俊偉，接連在上周六、日1分差的局面出賽，完美扛起中繼與後援任務，守住僅有1分的領先。
與統一獅的3場系列賽，中信兄弟一共敲出5支全壘打，即便主砲陳子豪手腕不適，但陳俊秀、許基宏、岳政華仍有長打表現。許基宏在周六的比賽雙響砲，幫助中信兄弟從落後局面逆轉；岳政華雖然上半季開季表現不佳，調整攻擊心態後也慢慢找回打擊的好手感。
岳政華說：「官辦熱身賽時狀況很好，所以上半季開季時照著同樣方式來揮棒，結果想以長打為瞄準得出棒策略，反而揮棒反應不好。後來想說以確實擊球的心態來出棒，攻擊面越來越廣角，力道也沒有因此而減小，打得確實，長打也慢慢出來，現在有回到好的感覺。」
隨著岳政華攻擊逐漸回到狀態，也幫助中信兄弟在前段棒次更有破壞力，再加上王威晨回歸，過往穩定的岳東華、江坤宇、王威晨的內野組合重新上線，能給予投手充分安定感，只要全員身體健康、牛棚持續穩定，下半季中信兄弟依舊是不可忽視的球隊。
單周之星：吉力吉撈・鞏冠長打猛轟 率隊破低潮
味全龍上半季後段加上下半季開季，吞下了7連敗。身為衛冕軍，味全龍在本季的低迷，主要還是在攻擊端發揮不順，團隊打擊率2成46是全聯盟最差，225分、24轟則是聯盟倒數第2，劉基鴻、李凱威這2名年輕的中心打線，發揮不如去年理想，是攻擊端效率不彰的主因。
作為球隊主砲，吉力吉撈・鞏冠在下半季一開始就火力加溫。上周五下半季首戰，敲出陽春砲後做出誇張的慶祝手勢，試圖帶起球隊士氣；隔天吉力吉撈・鞏冠再繳出雙響砲成績，率隊11比4擊敗台鋼雄鷹，終於中止球隊連敗。
去年下半季，味全龍也是靠著吉力吉撈・鞏冠火力加溫才拿到下半季冠軍，進而在台灣大賽中獲勝。今年吉力吉撈・鞏冠依舊是全聯盟頂尖的長打者，但滾地球比例從去年的36%提升至42%，也讓他的長打破壞力比起去年稍微下滑，純長打率從0.242下滑至0.212。
本季可看到，吉力吉撈・鞏冠的揮空率有稍微下滑，但減少揮空率的情況下，打進場內的機率雖然從去年的63.3%提升至66.5%，不過打擊率跟長打率並未因此而提升。或許吉力吉撈・鞏冠可專心顧好自己喜歡的攻擊區域，像是上周一樣的全力揮棒追求長打，才能更直接的給予球隊想要的得分效率。