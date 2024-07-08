蕭雅全回擊了！坦承「對陳慕義發文不爽」 強調：我沒不感謝演員
2024台北電影獎頒獎典禮，6日晚間於台北市中山堂圓滿落幕，電影《老狐狸》拿下本屆最大獎項「最佳劇情長片」，陳慕義先是不滿自己因為「戲份不足」沒入圍，接著不滿導演蕭雅全3度上台領獎，卻沒感謝演員，昨（7）日更三度開砲，懷疑蕭雅全可以先看評審名單，但事實上，評審名單和入圍名單是同時公布的，事隔一天，蕭雅全在臉書寫下想法，「我沒有不感謝演員，慕義哥。」
記者李欣容／台北報導
對於陳慕義的砲火猛攻，蕭雅全7日深夜在臉書寫下長文，開頭就說，「既然你點名我，沒有，我沒有不感謝演員，慕義哥，我感謝演員。」蕭雅全認為，電影是全體合作構成，「有件事情比較嚴肅，『被壓迫』的抗議，通常用在『無選擇權者』身上，對我來說，放在『可自由參加的比賽』並不恰當，這就是我心裡一直覺得疙瘩的事。當我選擇參加比賽卻沒贏，我可能會翻白眼說評審沒品味，但無法說自己被壓迫，因為我永遠有不參賽的選擇。同時我也會謹慎，避免誤揮舞我在乎的『反壓迫』大旗，因為濫用會使它廉價化。我會警覺是否過度簡化？我會問自己：事情真是那樣嗎？」
蕭雅全提及，他曾多次說過，他享受比賽，但不當真，因為把比賽當真會有風險，「就是把肯定自己的權利，交到別人手裡。朋友，這話我也跟你說過『肯定自己的權力，要握在自己手裡』，雖然對你發文不爽，我還是喜歡你昨晚與我們一起上台並說你想說的話。『我是言論自由者』，這句話我當面對你說過多次。」
最後，蕭雅全說，他替所有入圍者高興，當然有得也有失，但無論輸贏，都會是生命中的曾經，「最後，我選擇你扮演謝老闆，是因為你的才華，而非其他。我不審判任何人的性向，宗教，政治信仰，這是我對你引用歐威爾話的回應。」