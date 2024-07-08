BIGBANG太陽來台灣吃「大腸麵線加香腸」！超台背景店家被神出了
南韓天團BIGBANG成員太陽昨（7）日出席圓山花博爭艷館舉辦的「2024 GQ STYLE FEST 潮流文化祭」，過去他曾表示非常喜愛台灣的美食，昨日工作結束後即將回國的太陽，在IG上分享自己離開台灣的最後一餐，還有網友神出太陽光顧的店家，背景的神桌太接地氣，意外引發熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
太陽睽違1年多再度來台，昨日工作結束後，太陽在IG上分享自己離開台灣前的最後一餐，並曬出大腸麵線和香腸，畫面中可見，太陽一行人光顧傳統簡單的小吃店，背景還有神明桌，讓台灣粉絲直呼好親切，「神明桌我嚇到，好台喔讚讚」、「我家神明桌也可以讓你拍，把我祖先請下來都沒問題」、「這神明桌太在地風了」、「想說是哪位朋友，怎麼是你啊啊啊」、「我買給你吃！！！我帶你去廟裡拜拜，如果你想要佛堂feel！」、「我有時空錯亂的感覺」、「好像住在台北的孫子回阿嬤家吃飯一樣」、「道地到讓我覺得是P上去的。」
還有網友神出太陽光顧的店，位於台北市中正區泉州街的「正宗阿桑大腸麵線」和「黃家香腸」，紛紛表示，「懂吃欸，阿桑麵線+黃家香腸」「正宗阿桑大腸麵線，幫大家估狗了」「這家香腸超好吃，白種元也有去的現在超多韓國人。」