YTR魚乾揪聖結石露營驚見蘿拉身影！她遭疑「詐財也有份」急澄清
網紅蔡阿嘎與老婆二伯在4日發布影片說明，蘿拉在任職期間以AB合約詐財8位數，還打著團隊名義向廠商要求大量公關品以及其他各種謊言，因此蔡阿嘎才決定對蘿拉採取法律手段，消息曝光後，吸引網友高度關注。而近日有網友發現網紅魚乾在三個月前跟聖結石一起去露營的影片中，出現了蘿拉的身影，網友們紛紛留言驚呼：「怎麼會有蘿拉。」甚至質疑魚乾「是不是也有參與」，魚乾也趕緊發聲反駁，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
蘿拉年收入超過200萬，卻爆出詐財千萬的風波，引起各界高度關注，先前有網友發現蘿拉近期以本名林沛蓁開設了「海納百釧有限公司」，並在關係企業中擔任監察人，沒想到在關係企業的董事裡面，驚見網紅「聖結石」曾聖傑的名字。聖結石也對此事發聲明澄清，自己並不清楚蘿拉AB合約相關爭議，並且強調：「本人與浩綻公司團隊自始至終，對前述AB合約之事，毫不知情，亦無涉入。本人也在此表達對任何不法行為的譴責。」
而Youtuber魚乾在三個月前曾跟聖結石和聖結石老婆嘟嘟一起去露營，近日也有眼尖的網友在魚乾的露營影片中發現有出現蘿拉的身影，紛紛驚訝留言表示：「怎麼會在這裡看到蘿拉」、「怎麼會有蘿拉」、「第一次看到她出現在魚乾影片裡面，覺得神奇，怎會認識還一起出來玩」、「看來是知道蔡阿嘎那邊已經快被發現了，趕快布局下一家受害者，看是要去魚乾那邊還是聖結石還是胡子，再大賺一筆8位數字。」也有網友質疑魚乾「是不是也有參與」，讓魚乾傻眼直呼：「乾我屁事啊。」
事後，魚乾也在昨（7）日透過Threads發聲解釋：「我一直跟聖氏夫是朋友關係，他們對露營很有興趣，所以我會揪，然後他們揪新朋友，就這樣。露營期間沒有聊過工作，就是影片那樣，但要說我有份也太扯蛋！」聖結石也在貼文下方留言說：「造成困擾，抱歉抱歉，雖然我也不懂為什麼跟我有關係。」魚乾則回應：「抱歉就這麼提到你了，但我真的傻眼被亂講。」