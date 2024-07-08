溫網／義大利史上第1人！Sinner連三年闖8強　有望4強復仇Alcaraz

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自從在去年溫網的4強賽，慘遭「Big 3」之一的喬科維奇（Novak Djokovic）直落三淘汰後，Sinner度過了相當輝煌的1年，尤其在2024年的澳洲網球公開賽奪下個人首座大滿貫金盃，更在近日成為義大利史上首位球王。
溫網16強賽碰上來自美國的第14號種子Shelton，雖然Sinner在前2盤以6：2、6：4輕鬆拿下，不過Shelton在第三盤展現驚人意志力，緊咬比分不放。可惜在決勝盤的搶七中，Shelton多次錯過盤末點，最終遭到Sinner完成直落三淘汰。
義大利史上第1人 4強有望交鋒Alcaraz
賽後Sinner受訪談到：「這是一場非常艱難的比賽，尤其是在第三盤。」由於8強將對上強敵Medvedev，因此Sinner慶幸表示：「下場比賽可能會打更久的時間，我很高興在前三盤就結束比賽。」本場比賽總共僅耗時2小時又8分鐘。
值得一提的是，這已是Sinner連續第3年闖入溫網男單8強，過去沒有義大利籍的網球選手可以達到這項成就。此外，若西班牙「小蠻牛」Alcaraz在8強賽事，順利擊敗賽會第12號種子Tommy Paul，那麼兩人將有機會重演法網4強的對戰組合，當時Alcaraz在5盤大戰中以3：2擊敗Sinner。