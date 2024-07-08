32歲短今劈腿痛到流淚遭酸該退休！毒舌男被圍剿 本人高EQ回應了
32歲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）因傲人身材受到矚目，然而她日前因為在節目《小姐不熙娣》，沒有拉筋就劈腿，當場痛到哭出來，被男觀眾酸說「可以去養傷退休了」，對方引發外界撻伐，對此，短今也親自回應：「希望大家不要上升到人身攻擊，只是節目效果而已」，高EQ反應被讚翻。
記者吳昕蓓／綜合報導
短今日前在節目上和冼迪琦尬舞，使出殺手鐧一字馬，但由於沒有事先熱身，她當場痛到流淚，一度無法起身，小S和派翠克立刻上傳查看她的狀況，小S也虧一旁拿著冼迪琦應援手幅的男觀眾，「短今都這樣了，你還……你是不是人，（手幅）給我拿下來」，男觀眾卻回應：「短今可以去養傷退休了。」
男觀眾語出驚人，短今也被嚇到不知道如何反應，見現場一片譁然，男觀眾立刻改口「養傷就好」，小S順勢給台階下：「養傷之後再回來？還是不一定要回來？」男觀眾才配合說道：「還是回來比較好」，但小S仍請他出場，要他為自己說的話付出代價，不讓他在場內看偶像冼迪琦表演。
這段節目畫面曝光後，該名男觀眾引發短今粉絲不滿，對此，短今在IG發文緩頰，希望大家別對男觀眾霸凌：「希望大家不要上升到人身攻擊，只是節目效果而已，就像我說去死，也不是真的希望大家去死，就當做好笑的餘興節目，笑笑就好囉。」