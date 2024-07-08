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32歲短今劈腿痛到流淚遭酸該退休！毒舌男被圍剿　本人高EQ回應了

▲32歲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）日前因為在節目沒有拉筋就劈腿，當場痛到哭出來，被男觀眾酸該退休，對此，短今也親自回應，高EQ反應被讚翻。（圖／短今IG）
▲32歲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）日前因為在節目沒有拉筋就劈腿，當場痛到哭出來，被男觀眾酸該退休，對此，短今也親自回應，高EQ反應被讚翻。（圖／短今IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

32歲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）因傲人身材受到矚目，然而她日前因為在節目《小姐不熙娣》，沒有拉筋就劈腿，當場痛到哭出來，被男觀眾酸說「可以去養傷退休了」，對方引發外界撻伐，對此，短今也親自回應：「希望大家不要上升到人身攻擊，只是節目效果而已」，高EQ反應被讚翻。

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▲啦啦隊女神短今（胡馨儀）為中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員之一，憑著姣好的外貌和完美比例的體態，獲得許多粉絲的喜愛與支持。（圖／短今IG）
▲32歲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）因傲人身材受到矚目。（圖／短今IG）
短今日前在節目上和冼迪琦尬舞，使出殺手鐧一字馬，但由於沒有事先熱身，她當場痛到流淚，一度無法起身，小S和派翠克立刻上傳查看她的狀況，小S也虧一旁拿著冼迪琦應援手幅的男觀眾，「短今都這樣了，你還……你是不是人，（手幅）給我拿下來」，男觀眾卻回應：「短今可以去養傷退休了。」

男觀眾語出驚人，短今也被嚇到不知道如何反應，見現場一片譁然，男觀眾立刻改口「養傷就好」，小S順勢給台階下：「養傷之後再回來？還是不一定要回來？」男觀眾才配合說道：「還是回來比較好」，但小S仍請他出場，要他為自己說的話付出代價，不讓他在場內看偶像冼迪琦表演。

▲短今（中）展現她的大絕招「一字馬」劈腿，她毫不猶豫地跳起來後張開雙腿劈下去，沒想到直接超大力撞擊地板，讓一旁的主持人小S（左）跟派翠克（右）看了都嚇一大跳。（圖／小姐不熙娣臉書粉專）
▲短今（中）展現她的大絕招「一字馬」劈腿，當場痛到流淚，一度無法起身，讓一旁的主持人小S（左）跟派翠克（右）連忙上前關心。（圖／小姐不熙娣臉書粉專）
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▲短今在IG發文緩頰，希望大家別對男觀眾霸凌。（圖／短今IG）
這段節目畫面曝光後，該名男觀眾引發短今粉絲不滿，對此，短今在IG發文緩頰，希望大家別對男觀眾霸凌：「希望大家不要上升到人身攻擊，只是節目效果而已，就像我說去死，也不是真的希望大家去死，就當做好笑的餘興節目，笑笑就好囉。」

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