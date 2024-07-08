「金秀賢樹」變打卡新地標！金太太狂刷五星好評 實際地點曝光了
在《擁抱太陽的月亮》《來自星星的你》等多部風靡亞洲的大熱韓劇中擔任男主角的南韓人氣男演員金秀賢，今年3月與金智媛合作演出的《淚之女王》再創事業高峰的他，本月5日時隔9年再次來台舉行粉絲見面會。提早一天抵達台灣的金秀賢停留了三天兩夜後於昨（7）日返韓，吸引大批粉絲前往送機外，他的「三天兩夜台北行」中所到之處也被眼尖的粉絲們扒出來，吸引不少影迷前去打卡同款，其中，Google上竟然出現了「金秀賢樹」的無厘頭地標，引來無數粉絲光速朝聖外，也在社群平台上掀起熱烈討論。
記者史平旭／綜合報導
近日炫風訪台的金秀賢，在粉絲付費交流平台「泡泡」中分享來台旅遊的點滴，除了觀光客必打卡的鼎泰豐外，在便利商店、火鍋店被偶遇的照片也跟著流出。下榻的飯店曝光後，金秀賢前往附近公園和大樹的合照也隨即在網上流傳。這棵樹所在的地點被眼尖的粉絲們一眼認出就在台北市中山區大直一帶的美堤河濱公園旁，意外成為熱門新景點。當天半夜粉絲們集體合力，把這棵樹在Google Map上標記成為「金秀賢樹나무」，「創造」出新的同款打卡景點。見狀，粉絲們也爆笑表示要去上面打「五星好評」讓「金秀賢樹」跟「金城武樹」一樣成為朝聖新地標。
日前來台舉辦粉絲見面會的金秀賢，從下飛機後所到之處被大批粉絲圍得水泄不通，私人行程也引來眾多路人圍觀。即使如此，金秀賢依然親切與粉絲微笑打招呼、收下粉絲禮物和手寫信的親民形象，再度瘋狂吸粉。