保護鄭文燦案壓7年不辦？邱毅：只有一個人有這能耐

桃園市前市長鄭文燦疑涉犯《貪汙治罪條例》，法院日前裁定500萬元交保，為此鄭文燦火速請辭海基會董事長獲准，對此前立委邱毅今（8）日表示，在法院裁定交保的公文書𥚃，白紙黑字寫著「此案7年來已被監控，証據完備，沒有收押必要」，質疑為何罪証確實的案子壓了7年不辦，而保護鄭文燦的高人是誰？只有一個人有這種能耐，就是蔡英文，認為鄭文燦貪污案東窗事發只是起手式，下面一定發展成賴蔡鬥爭。
記者陳威叡／台北報導
對於鄭文燦涉貪案，邱毅表示，鄭文燦此次是在劫難逃，此刻閙得沸沸湯湯的案子，其實是他被指涉土地弊案的小案子，另外還有五大土地弊案才真是致命。即使現在可以交保候傳，但其他共犯都已收押，為什麼唯獨鄭可交保，完全不符比例原則，所以在檢察官提出抗告後，他再被法院裁定收押禁見的可能性，還是很高的。
邱毅說，在法院裁定交保的公文書𥚃，白紙黑字寫著「此案7年來已被監控，証據完備，沒有收押必要」，但為什麼罪証確實的案子壓了7年不辦，保護鄭文燦的高人是誰？只有一個人有這種能耐，就是蔡英文，認為鄭文燦貪污案東窗事發只是起手式，下面一定發展成賴蔡鬥爭。
邱毅表示，賴清德鬥性是很強的，鄭文燦被逮捕時，他突然主動接受媒體群訪，講出此舉是「不得不然」，就已明示這個案子是他交辦，想徹底剷除鄭文燦的決心已下，而且這把火一定燒向英系，最後席捲蔡英文。
邱毅說，蔡英文和英系會坐以待斃嗎？當然不會，英系掌門人陳明文，日前剛登門向蔡英文求援的柯建銘，現在恐怕都已在高度戒備中。一場民進黨內部的空前大鬥爭即將展開，這把火會延燒向國民黨縣市長，民眾黨柯文哲，只怕也是必然的。