希臘暌違16年闖奧運！字母哥激動落淚 美媒：他曾願付錢看美國隊
希臘男籃國家隊今（8）日在NBA密爾瓦基公鹿當家一哥「字母哥」Giannis Antetokounmpo，砍下23分帶領下以80：69擊敗克羅埃西亞，順利拿下進軍巴黎奧運的門票，這也是希臘自2008年北京奧運後，睽違16年男籃再度闖進奧運殿堂。隨著「字母哥」打進奧運有望交手美國男籃，美媒《Sportscenter》就曬出3年前，「字母哥」為了要觀看美國男籃的賽事，要付錢也沒關係」，可見Antetokounmpo是多麽嚮往能披上國家隊戰袍，和與美國隊交手。
記者吳政紘/綜合報導
「字母哥」想披上國家隊戰袍 終於圓夢
Antetokounmpo今日全場17投8中，拿下23分、8籃板、3助攻的成績，更在賽後激動表示，「這是難以置信的感覺「自從我小時候開始，我總是想在奧運舞台上打球。」希臘將被分在奧運男籃A組，與澳洲、加拿大，以及西班牙同組。
隨著「字母哥」打進巴黎奧運，美媒《Sportscenter》更是曬出3年前Antetokounmpo在社媒推特上（現為X）表示，「如果我要付錢觀看，那也沒關係，今晚的美國男籃什麼時候比賽啊，在哪個頻道。」可見字母哥在過去就曾有念頭披上國家隊戰袍為國奮戰，如今更有望在奧運上交手美國男籃。
本場克羅埃西亞也有NBA球星坐鎮，包括洛杉磯快艇中鋒Ivica Zubac，拿下19分、13籃板，金州勇士長人Dario Saric攻下14分，與曾效力的波特蘭拓荒者的Mario Hezonja。