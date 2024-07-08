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黃仁勳背板發威！曾因維護這DNA險釀招生危機　東海大學靠AI翻紅

▲東海大學校長張國恩在4日的「玉釵AI NB教室」啟用典禮中，以AI生成的影像致詞。（圖／東海大學提供，2024.07.08）
▲東海大學校長張國恩在4日的「玉釵AI NB教室」啟用典禮中，以AI生成的影像致詞。（圖／東海大學提供，2024.07.08）

記者顏幸如／台中報導

東海大學日前宣佈願以一年11元的超低租金，提供校地爭取輝達（NVIDIA）AI研發中心落腳台中，讓原即被列為「黃仁勳背板大學」之一的東海更加引起注意。校長張國恩不忘強調，校方唯一的目的就是攜手輝達，為台灣培育一流科技AI人才。一連串的操作，讓以人文社科聞名的老字號私立大學，在招生季尾聲衝出高討論度。

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東海創立於1955年，是台灣最早以大學建制的私立學校。因堅持勞作教育的傳統，3年前被指是招生缺額創新高的禍首，同年以「AI生」作為招生亮點的影片，還被譏諷為招「掃地機器人」。

隨著AI熱潮延燒台灣，被輝達創辦人黃仁勳點名的東海大學，6月的網路搜索點閱率增加一倍以上，學校打鐵趁熱釋出捐校地訊息，再度引起討論。校長張國恩表示，校方和輝達的合作已10幾年，AI正在促進教學目標跟教學方法的改變，東海唯一的目的就是攜手輝達，為台灣培育一流科技AI人才。

▲黃仁勳一個月前演講，將在台灣合作的逾50多家企業、17所大專院校全放上，「背板效應」至今久久未熄。（圖／翻攝NVIDIA直播，2024.07.08）
▲黃仁勳一個月前演講，將在台灣合作的逾50多家企業、17所大專院校全放上，「背板效應」至今久久未熄。（圖／翻攝NVIDIA直播，2024.07.08）
東海大學圖資長、終身特聘教授楊朝棟表示，東海自2009年起陸續和輝達合作，發表CUDA相關研究應用報告，後續建構提供師生使用的主機雲、軟體雲與儲存雲的博雅雲集成平台；2015年校方運用NVIDIA GRID技術，成為完成3D軟體雲建置導入的第一所大學。

正因以此為豪，3年前，校方以「AI」作為亮點並製作招生影片，卻被「東海學生陣線」製作印有「同學！你是來幫學校掃地的嗎？」、「大一新生每天40分鐘，不論颳風下雨、不掃地不能畢業」等字樣的海報反制，並在網路製作「不需要AI生，需要掃地機器人」、「不要叫我AI生，叫我勞作生」圖卡與貼紙，甚至Kuso招生廣告，大酸校方不願正視在校生對於勞作教育檢討的訴求。

「誰想要交了大學學費來掃廁所」？反對勞作教育的師生認為，招生一口氣多了600多缺額，就是因為在東海實施60幾年的勞作教育，令高中生們卻步；但校友們強烈反彈，主張勞作教育是充滿特色的制度，「東海人之所以是東海人，是因為我們有這重要的DNA」。

▲東海大學在4日的「玉釵AI NB教室」啟用典禮中，宣佈願釋出校地供輝達設置AI研發中心。（圖／東海大學提供，2024.07.08）
▲東海大學在4日的「玉釵AI NB教室」啟用典禮中，宣佈願釋出校地供輝達設置AI研發中心。（圖／東海大學提供，2024.07.08）
成為夾心餅乾的校方，2年前以降低時數與調整勞作教育內容，企圖在學生和校友間取得平衡，學生們還是怨聲載道。但隨著黃仁勳6月2日在台大體育館演講時提及東海大學，風向從此大逆轉，有東海學生在社群平台Dcard上發文，指東海選擇發展AI、與輝達合作，是東海這幾年做出最正確的決定，其他人也紛紛響應。

雖然6月13日申請入學放榜時，東海大學缺額仍有328個，但在少子化浪潮下，連台清成政的缺額也超過百人。根據校方了解，近一個月來，東海在Google Trends的熱門搜索點閱，超過以往平均值一倍以上，臉書相關文章觸及人數破萬，校內新聞網站點閱人數更是平常的4倍，顯見黃仁勳帶來的AI熱潮，正讓這家老字號大學從谷底翻紅。

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