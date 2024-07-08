明星賽完整名單出爐！大谷翔平、今永昇太都入選　海盜狀元寫紀錄

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根據美國媒體《ESPN》報導指出，本次明星賽費城人共有7人入選，是全大聯盟最多，而6人入選的道奇則位居第二，聖地牙哥教士、克里夫蘭守護者各有5人入選並列第三。
名單上共有24名非美國籍的球員，其中以多明尼加共和國的10人最多、委內瑞拉6人、波多黎各2人、日本2人、加拿大、古巴、古拉索和墨西哥各1人。其中，2名入選的日籍球星，就是效力於道奇的大谷翔平，以及旅美首年就入選的芝加哥強投今永昇太，他同時也是大聯盟第9位以新秀身份入選明星賽的日本選手。
名單上另一大看點，就是以22歲的海盜火球狀元Skenes，是大聯盟史上第1位，參加選秀不到1年就入選全明星賽的球員。接到消息後，Skenes表示：「這太酷了，我很感激你們所有人。」並謝謝隊友們，認為沒有他們，自己不可能做到這一點。
⭐️國聯明星隊
國聯先發野手名單：
捕手：William Contreras（釀酒人）
一壘手：Bryce Harper（費城人）
二壘手：Ketel Marte（響尾蛇）
三壘手：Alec Bohm（費城人）
游擊手：Trea Turner（費城人）
外野手：Jurickson Profar（教士）、Christian Yelich（釀酒人）、Fernando Tatis Jr.（教士）
指定打擊：大谷翔平（道奇）
國聯替補野手名單：
捕手：Will Smith（道奇）
內野手：CJ Abrams（國民）、Pete Alonso（大都會）、Luis Arraez（教士）、Mookie Betts（道奇）、Elly De La Cruz（紅人）、Freddie Freeman（道奇）、Ryan McMahon（落磯）
外野手：Teoscar Hernandez（道奇）、Jackson Merrill （教士）、Heliot Ramos（巨人）、Bryan Reynolds（海盜）
指定打擊：Marcell Ozuna（勇士）
國聯明星隊投手名單：
Tyler Glasnow（道奇）
Ryan Helsley（紅雀）
Jeff Hoffman（費城人）
今永昇太（小熊）
Reynaldo López（勇士）
Chris Sale（勇士）
Tanner Scott（馬林魚）
Paul Skenes（海盜）
Matt Strahm（費城人）
Ranger Suárez（費城人）
Robert Suarez（教士）
Logan Webb（巨人）
Zack Wheeler（教士）
⭐️美聯明星隊
美聯先發野手名單：
指定打擊：Yordan Alvarez（太空人）
捕手：Adley Rutschman（金鶯）
一壘手：Vladimir Guerrero Jr.（藍鳥）
二壘手：Jose Altuve（太空人）
三壘手：Jose Ramirez（守護者）
游擊手：Gunnar Henderson（金鶯）
外野手：Aaron Judge（洋基）、Juan Soto（洋基）、Steven Kwan（守護者）
美聯替補野手名單：
捕手：Salvador Perez（皇家）
內野手：Carlos Correa（雙城）、Rafael Devers（紅襪）、Josh Naylor（守護者）、Isaac Paredes（光芒）、Marcus Semien（遊騎兵）、Bobby Witt Jr.（皇家）
外野手：Jarren Duran（紅襪）、Riley Greene（老虎）、Kyle Tucker（太空人）
指定打擊：David Fry（守護者）
美聯明星隊投手名單：
Tyler Anderson（天使）
Corbin Burnes（金鶯）
Emmanuel Clase（守護者）
Garrett Crochet（白襪）
Logan Gilbert（水手）
Clay Holmes（洋基）
Tanner Houck（紅襪）
Seth Lugo（皇家）
Mason Miller（運動家）
Cole Ragans（皇家）
Tarik Skubal（老虎）
Kirby Yates（遊騎兵）