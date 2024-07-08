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幽靈「冷心低壓」即將抵達！鄭明典：午後對流變超強　雷雨很恐怖

▲近期影響台灣天氣的「冷心低壓」，如果沒有伴隨雲系，無法在一般的衛星雲圖看見，是宛如幽靈一般的神秘存在。（圖／鄭明典臉書）
▲近期影響台灣天氣的「冷心低壓」，如果沒有伴隨雲系，無法在一般的衛星雲圖看見，是宛如幽靈一般的神秘存在。（圖／鄭明典臉書）

記者張志浩／綜合報導

昨（7）日各地午後天氣驟變，大雨伴隨雷擊、閃電不斷落下，今（8）日下午將會持續，而這樣的午後對流發展，和一股名為「冷心低壓」的天氣系統靠近台灣有關，冷心低壓會增強午後對流的強度，讓雨勢、閃電更劇烈，雷甚至可能有冰雹出現，且冷心低壓無法在一般的衛星雲圖顯示，必須使用觀測高空水氣的「水氣頻道雲圖」才能觀測，宛如幽靈一般的存在。

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🟡冷心低壓是什麼？

氣象署說明，「冷心低壓」常出現在夏秋季洋面的高空中，但是在一般的地面天氣圖上看不到，「因為它躲在大約5公里以上的空中，其中最明顯的位置，大約會在10公里左右的高空」，冷心低壓的水平範圍最大可達1500公里以上，高空環流中心附近氣溫較環境偏冷，且氣壓較低， 因此才會被稱為「高層冷心低壓」。

冷心低壓接近時，高空的溫度會降低，並「加大地面到高空的溫差」，促使對流發展更旺盛，因此常使午後雷雨更為劇烈，甚至可能有冰雹。雖然冷心低壓只在高空出現，但偶爾也會向地面發展，並誘發出地面氣旋，例如熱帶性低氣壓或颱風的生成。

▲「冷心低壓」常出現在夏秋季洋面的高空中，並加大地面到高空的溫差，促使對流發展更旺盛。（圖／中央氣象署提供）
▲「冷心低壓」常出現在夏秋季洋面的高空中，並加大地面到高空的溫差，促使對流發展更旺盛。（圖／中央氣象署提供）
針對近期天氣狀況，前中央氣象局局長鄭明典也表示，冷心低壓如果沒有伴隨雲系，基本上是看不到的，所以有點神祕，「這次剛好有個不穩定區在呂宋島東側，因為冷心低壓接近而增強，高層雲系被捲入冷心低壓環流中，所以用動態雲圖就可以清楚的看到冷心低壓的環流。」

鄭明典指出，冷心低壓移入，高層氣溫降低，等於是「增加當地的對流不穩定度」，所以一般說法是「冷心低壓會增強午後對流」，有些分析則發現，冷心低壓本身也有次環流，它的東北側有上升運動區，所以相對容易有對流在冷心低壓東南側發展。此外，冷心低壓本身是個高層的輻合流場，所以可以支持周邊原本就存在的對流輻散場，讓原本存在的對流系統增強。

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