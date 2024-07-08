幽靈「冷心低壓」即將抵達！鄭明典：午後對流變超強　雷雨很恐怖

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氣象署說明，「冷心低壓」常出現在夏秋季洋面的高空中，但是在一般的地面天氣圖上看不到，「因為它躲在大約5公里以上的空中，其中最明顯的位置，大約會在10公里左右的高空」，冷心低壓的水平範圍最大可達1500公里以上，高空環流中心附近氣溫較環境偏冷，且氣壓較低， 因此才會被稱為「高層冷心低壓」。
冷心低壓接近時，高空的溫度會降低，並「加大地面到高空的溫差」，促使對流發展更旺盛，因此常使午後雷雨更為劇烈，甚至可能有冰雹。雖然冷心低壓只在高空出現，但偶爾也會向地面發展，並誘發出地面氣旋，例如熱帶性低氣壓或颱風的生成。
針對近期天氣狀況，前中央氣象局局長鄭明典也表示，冷心低壓如果沒有伴隨雲系，基本上是看不到的，所以有點神祕，「這次剛好有個不穩定區在呂宋島東側，因為冷心低壓接近而增強，高層雲系被捲入冷心低壓環流中，所以用動態雲圖就可以清楚的看到冷心低壓的環流。」
鄭明典指出，冷心低壓移入，高層氣溫降低，等於是「增加當地的對流不穩定度」，所以一般說法是「冷心低壓會增強午後對流」，有些分析則發現，冷心低壓本身也有次環流，它的東北側有上升運動區，所以相對容易有對流在冷心低壓東南側發展。此外，冷心低壓本身是個高層的輻合流場，所以可以支持周邊原本就存在的對流輻散場，讓原本存在的對流系統增強。