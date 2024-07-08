鴻海股價狂飆5%！花5天填息網友好感動 淚喊「這艘船好噴！」
台北股市今（8）日雖然開盤表現震盪，不過在兩大權值股台積電、鴻海的拉抬下，帶領指數點火上攻，最高來到23912.19點，上漲355.6點或1.5%，再創歷史新高點。其中，鴻海以217元開出，最高來到226元、上漲5.36%，市值也重返3兆元門檻來到3.13兆元，持續位居市值二哥的表現。
記者鄭妤安/台北報導
鴻海7月2日進行除息交易，每股配發現金股利新台幣5.4元，創下1991年上市掛牌以來的最高水準。不過上週表現稍嫌無力，因此陷入貼息窘境，不過今日以217元開出，成功站上填息價216元，花費了5個交易日完成填息。
網友見狀狂喊「填息惹，好感動」、「鴻海狂拉」、「這艘船好噴」、「感謝鴻海，終於填息+賺價差」、「鴻海飆豹，存股組最猛一檔」。不過也有人不解表示「鴻海營收普普，怎麼這麼噴」，有網友回應道，「鴻海只是想要填息而已，跟營收無關」。
鴻海公布6月營收為4907億元，雖月減10.8%，但年增達16.07%，為歷年同期次高。第二季營收1.55兆元，季增17.37%、年增19.12%，為歷年同期新高。上半年整體營收同樣表現亮眼，為2.87兆元、年增3.92%，創下歷年同期次高。
鴻海走高同步帶動部分集團股順勢上攻，訊芯-KY上漲逾6%，中揚光上漲逾5%，GIS-KY上漲逾4%，建漢、臻鼎-KY上漲逾2%，不過以上股價於盤中皆有漲幅縮小的態勢。