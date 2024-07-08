鄭文燦涉貪 媒體人見「賴清德吐4字」驚呆：恐連這人都有事
前桃園市長鄭文燦疑涉入林口工五擴大用地弊案收賄，6日遭桃園地檢署聲押，桃園地院裁定500萬元交保，並限制住居、限制出境出海；總統賴清德對此表示，「不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱，不得不然」。資深媒體人謝寒冰表示，賴清德提到「不得不然」，這是很重的話，代表一系列的東西可能會出來，說不定連前總統蔡英文都會有事。
政治中心／綜合報導
謝寒冰7日在節目《新聞大白話》中表示，賴清德回應記者時，特別講了一句「不得不然」，讓他質疑「難道這件事情是他決定的？很明顯是賴清德出手。」那賴清德若出手，會只到鄭文燦為止嗎？謝寒冰指出，恐怕未必，大家都知道鄭文燦的後面是誰，因此竟然對鄭文燦出手，那就要小心了，若是沒有幹得徹底，賴清德要隨時擔心英系反撲，甚至連新潮流北流某些人也可能會反撲。
謝寒冰說，賴清德在這樣的狀況下，必須要想到後面的戰略，鄭文燦恐怕只是個開始，接下來就看賴清德怎麼出招。謝寒冰指出，賴清德說「不得不然」，這是很重的話，代表一系列的東西可能會出來，搞不好連蔡英文也會有事。謝寒冰表示，當初蔡英文把賴清德壓制這麼多年，得罪賴清德最深，接下來賴清德可能會出手很多次，這個鬥爭恐怕沒這麼快結束。